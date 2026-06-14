जनसेवा केंद्र की आड़ में बड़ा फर्जीवाड़ा; आधार, वोटर ID बनाकर खाते खुलवाए; बाप-बेटे गिरफ्तार

मेरठ में साइबर सेल और लिसाड़ी गेट पुलिस ने फर्जी जनसेवा केंद्र चलाकर लोगों के दस्तावेजों से बैंक खाते खोलने वाले बाप-बेटे को गिरफ्तार किया। उनके पास से 180 आधार कार्ड, 139 वोटर आईडी, 97 पैन कार्ड और 92 डेबिट-क्रेडिट कार्ड बरामद हुए। एक आरोपी अभी फरार है।

मेरठ में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर सेल और लिसाड़ी गेट थाना पुलिस ने फर्जी जनसेवा केंद्र की आड़ में लोगों के पहचान पत्रों का दुरुपयोग कर बैंक खाते और कार्ड बनवाने वाले बाप-बेटे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, डेबिट-क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग दस्तावेज बरामद किए हैं। मामले में एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरकम और उसके पिता निजामुद्दीन निवासी अंसार कॉलोनी, गोला कुआं, थाना कोतवाली क्षेत्र के रूप में हुई है। गिरोह का तीसरा सदस्य अबूबकर फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।

गरीब लोगों के नाम पर खुलवाते थे बैंक खाते जांच में सामने आया कि आरोपी जनसेवा केंद्र के नाम पर गरीब, अशिक्षित और जरूरतमंद लोगों को अपने झांसे में लेते थे। विभिन्न सरकारी योजनाओं, दस्तावेजों और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ दिलाने का भरोसा देकर उनके आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड और अन्य व्यक्तिगत दस्तावेज हासिल कर लेते थे। इसके बाद इन्हीं दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फर्जी पहचान तैयार की जाती थी। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी और अन्य दस्तावेज बनाकर विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाते थे। इन खातों के जरिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी कराए जाते थे। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि इन बैंक खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन लेनदेन, संदिग्ध धनराशि के ट्रांसफर और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में किया जाता था।

सैकड़ों आधार, वोटर आईडी और पैन कार्ड बरामद छापेमारी के दौरान पुलिस ने 180 आधार कार्ड, 139 वोटर आईडी कार्ड, 97 पैन कार्ड, 92 डेबिट-क्रेडिट कार्ड, 10 बैंक पासबुक, 5 चेकबुक, 16 ब्लैंक हेल्थ कार्ड, 10 रबर स्टैम्प और सील मोहर समेत अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। इसके अलावा दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि यह नेटवर्क केवल मेरठ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार कई राज्यों तक फैले हो सकते हैं। बरामद दस्तावेजों और बैंक खातों की जांच के आधार पर साइबर ठगी के अन्य मामलों की भी पड़ताल की जा रही है।