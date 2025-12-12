Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
major exemptions for electricity employees have been withdrawn uppcl chairman orders to install smart prepaid meters
यूपी के इन कर्मचारियों को मिलने वाली बड़ी छूट खत्म, घरों पर बिजली मीटर लगाने का हुआ आदेश

संक्षेप:

कर्मचारियों के घर पर घरेलू बिजली की दर पर पर बिजली देने के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। पिछले हफ्ते कानपुर की केसा कॉलोनी में रहने वाले कर्मचारियों ने मीटर लगाने गई टीम को वापस लौटा दिया था। अब मीटर लगाने में तेजी लगाने के निर्देश चेयरमैन ने दिए हैं। 

Dec 12, 2025 06:17 am ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, कानपुर
बिजलीकर्मियों को भी अब पूरा बिल भरना होगा। उनके घरों में प्रीपेड मीटर लगाने के निर्देश यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल ने गुरुवार को केस्को मुख्यालय में समीक्षा बैठक के दौरान दिए। डॉ. आशीष कुमार गोयल ने एमडी से कहा कि किसी भी विभागीय कर्मचारी और इंजीनियर को मीटर न लगाने की रियायत नहीं दी जानी है। एलएमवी-10 श्रेणी के तहत घरेलू बिजली की दर पर पर बिजली देने के लिए उनके घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएं। पिछले हफ्ते कानपुर की केसा कॉलोनी में रहने वाले कर्मचारियों ने मीटर लगाने गई टीम को बैरंग लौटा दिया था। अब मीटर लगाने में तेजी लगाने के निर्देश चेयरमैन ने दिए हैं। बिजलीकर्मियों को पद के हिसाब से अलग-अलग छूट मिलती रही है।

चेयरमैन ने नौ महीने में 146 ट्रांसफार्मरों के फुंकने पर भी नाराजगी जताई। क्षेत्रवार इलाकों में फुंके ट्रांसफार्मरों की स्थिति देखी तो एक्सईएन बागीश कुमार को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। हालांकि मीटिंग खत्म होने पर सुधार लाने की हिदायत के साथ कार्रवाई करने से मना कर दिया। कहा एक भी ट्रांसफार्मर नहीं फुंकना चाहिए, वरना जिम्मेदार एक्सईएन पर कार्रवाई होगी। स्मार्ट मीटर लगाने की धीमी गति पर नाराज हुए।

बिजली बिल राहत योजना का पंजीकरण बढ़ाएं

चेयरमैन ने बिजली बिल राहत योजना की समीक्षा कर पंजीकरण बढ़ाने को कहा। योजना के दायरे में आने वाले बकायेदार उपभोक्ताओं और चोरी में फंसे उपभोक्ताओं के घर-घर जाकर लाभान्वित कराने के निर्देश दिए। मीटिंग के बाद परेड स्थित बिजलीघर में बिल रिवीजन प्रक्रिया समझी। वह जानना चाहते थे फेसलेस सिस्टम में हेल्पडेस्क या हेल्पलाइन पर आई बिल शिकायतों को बिना उपभोक्ता से मिले कैसे काम होता है। बिल रिवीजन यूपीपीसीएल से तय फार्मेट के मुताबिक ही करने को कहा। केस्को एमडी सैमुअल पॉल एन से आरडीएसएस योजना के बड़े काम कराने में एजेंसी के इंजीनियरों व लाइनमैनों के बजाय विभागीय कर्मियों को ट्रेनिंग दे दक्ष करने को कहा।

अधूरा ट्रांसगंगा सिटी सबस्टेशन देखा

चेयरमैन आशीष गोयल ने केस्को आने से पहले ट्रांसगंगा सिटी में एक साल से बनकर तैयार ट्रांसमिशन सबस्टेशन के चालू न होने की वजहें जानीं। दही चौकी ट्रांसमिशन से आने वाली लाइन एक पिलर के न बन पाने से सप्लाई बंद है। पीआईए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अतुल सेठ ने बताया कि वह इस मामले में शासन में मुलाकात कर बात कर चुके हैं। यूपीसीडा और यूपीपीसीएल में तालमेल की कमी से यह काम रुका है। जबकि काम कराने के लिए यूपीसीडा पहले ही पैसा दे चुका है। इसे नवंबर 2024 में चालू होना था।

काम पूरा कर बीएचईएल को करें हैंडओवर

दोपहर बाद पनकी स्थित 660 मेगावाट थर्मल पॉवर प्लांट पहुंचे। प्रदूषण कम करने वाले एफजीडी प्लांट को बनाने में देरी की वजहें पूछीं। बाकी सभी काम पूरा कर प्लांट को पूरी तरह से उत्पादन निगम प्रबंधन को हैंडओवर करने के निर्देश कार्यदायी संस्था बीएचईएल को दिए। प्लांट के सीजीएम विजय बहादुर ने बताया कि प्लांट के चालू होने से बनने वाली बिजली की लागत 4.48 रुपये से घटकर 16 दिसंबर से 3.24 रुपये प्रति यूनिट हो गई है। इसलिए गर्मी में थर्मल बैकिंग कम होगी और प्लांट पूरी क्षमता से चलेगा।

