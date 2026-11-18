यूपी में बड़ा एनकाउंटर, पूर्वांचल का हथियार सप्लायर वाहिद अंसारी मारा गया
यूपी के आंबेडकरनगर में बड़ा एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने बिल्लू इंदोरिया गैंग के शातिर सुपारी किलर और हथियार सप्लायर वाहिद अंसारी को मार गिराया। मुठभेड़ में प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर भूपेंद्र सिंह और एक सिपाही भी घायल हुआ है।
आम्बेडकरनगर, संवाददाता। यूपी के आम्बेडकरनगर में पुलिस ने एनकाउंटर में शातिर अपराधी सुपारी किलर और हथियार सप्लायर वाहिद अंसारी को मार गिराया है। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में इंस्पेक्टर और सिपाही भी घायल हुए हैं। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवबाबा बैरियर पर मंगलवार मध्य रात्रि चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई। बदमाशों की तरफ से हुई फायरिंग का जवाब देते हुए पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो बदमाश को गोली लगी। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस दौरान उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। मारा गया वाहिद अंसारी गाजीपुर का रहने वाला था। उस पर लूट, हत्या और गैंगस्टर समेत अन्य धाराओं में 35 से अधिक केस दर्ज हैं।
पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने बताया कि वाहिद अंसारी बिल्लू इंदोरिया गैंग का सक्रिय सदस्य था। वह हथियारों की सप्लाई करने के साथ सुपारी लेकर हत्या की वारदातों को अंजाम देता था। उसके खिलाफ हत्या, डकैती और गैंगस्टर एक्ट समेत 35 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इसके अलावा वह गोरखपुर जनपद के कैंट थाना क्षेत्र में हुई एक वारदात में भी वांछित था।
रोकने की कोशिश पर बदमाश ने की फायरिंग
एसपी प्राची सिंह के अनुसार मंगलवार देर रात अकबरपुर पुलिस शिवबाबा के पास बैरियर लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार दो बदमाश आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो तेज रफ्तार से भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा किया तो बाइक पर पीछे बैठे बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर भूपेंद्र सिंह और स्वाट सिपाही सोनू यादव को गोली लगी।
घेरेबंदी में दोनों तरफ से हुई फायरिंग
पुलिस वालों के घायल होते ही अन्य पुलिसकर्मियों ने तत्काल घेराबंदी करते हुए जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में शातिर वाहिद अंसारी भी गोली लगने से घायल हो गया। उसका साथी बदमाश भाग निकला। घायल बदमाश के साथ ही प्रभारी निरीक्षक और सिपाही को अस्पताल लाया गया। बदमाश को अकबरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। एनकाउंटर के दौरान फरार हुए दूसरे बदमाश की तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।