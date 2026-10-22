राम ने यादव को मारा, पिता मूर्खचंद, MLC चुनाव की वोटर लिस्ट में अजब-गजब नाम, जांच के आदेश

यूपी में कल होने वाले एमएलसी चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का बड़ा मामला सामने आया है। लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चुनाव आयोग जागा और आधी रात के बाद जांच का आदेश जारी किया है।

राम ने यादव को मारा, पिता का नाम मूर्खचंद, मतदाता का नाम ‘अली के पास है’, पिता का नाम अब्दुल रहमान। यूपी में कल होने वाले एमएलसी चुनाव की वोटर लिस्ट में ऐसे ही अजब-गजब नाम दर्ज हैं। इलाहाबाद-झांसी स्नातक खंड निर्वाचन क्षेत्र की यह मतदाता सूची बुधवार की देर शाम वायरल हुई खलबली मच गई। आधी रात के बाद निर्वाचन आयोग भी जागा और ऐक्शन में आया। झांसी के मंडलायुक्त से रिपोर्ट तलब की है। शुक्रवार को ही चुनाव है, ऐसे में गुरुवार की दोपहर तक रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। वहीं, भाजपा ने भी वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों पर आयोग को कई शिकायतें दी हैं। इनकी भी जांच का आदेश दे दिया गया है। भाजपा ने वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में डुप्लीकेट नाम होने की शिकायत की है। शुक्रवार को यूपी की 11 विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक सीटों पर मतदान होना है।

निर्वाचन आयोग की तरफ से आधी रात के बाद सवा एक बजे एक्स हैंडल पर बताया गया कि इलाहाबाद-झांसी स्नातक खंड निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में कुछ अजीब से नामों के मिलने की सूचना कुछ घंटों पहले सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है। मंडलायुक्त झांसी जो इस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं को इस मामले की जांच कर रिपोर्ट दोपहर तक देने का निर्देश दिया गया है।

वोटर लिस्ट में कैसे-कैसे नाम वायरल हो रही वोटर लिस्ट में नामों को देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। भाग संख्या 81 के क्रमांक संख्या 696 पर नरेंद्र यादव के पिता का नाम बीकाम लिखा है। पता ईडब्ल्यूएस आवास विकास कालोनी है। इसी तरह भाग संख्या 15 के क्रमांक 82 पर वोटर का नाम मोहम्मद पागल रेहान और पिता का नाम मोहम्मद हाशिम है। पता दारागंज है। भाग संख्या 189 के क्रम संख्या 1034 पर नाम मूर्ख काली देवी का दर्ज है।

कुछ नाम तो ऐसे हैं जो पहली ही नजर में फर्जी लगते हैं। भाग संख्या 9 के क्रमांक 119 पर वोटर का नाम इरफान अली ने कहा लिखा है। इसी तरह भाग संख्या 2 के क्रमांक 1205 पर वोटर का नाम फैज अब्बास ने कहा दर्ज है। भाग संख्या 252 के क्रमांक 566 पर वोटर का नाम खालिद अली ने कहा लिखा है। भाग संख्या 69 के क्रमांक 351 पर वोटर का नाम टक्कर मारना और पिता का भी नाम टक्कर मारना है।

भाग संख्या 72 के क्रमांक 415 पर राम ने यादव को मारा पिता का नाम मूर्ख चंद यादव दर्ज है। इनका पता रतौरा सरायइनायत लिखा है। इसी तरह भाग संख्या 133 के क्रमांक 768 पर रवि शर्मा के पिता का नाम राम ने शर्मा को मारा लिखा है। ये कुछ उदाहरण हैं जो सोशल मीडिया में वायरल हैं। लाइव हिन्दुस्तान इन वोटरों का नाम मतदाता सूची में होने की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि आधी रात के बाद डेढ़ बजे जब चुनाव आयोग ने जांच का आदेश दिया है तो माना जा रहा है कि गड़बड़ियों का पता उसे भी चला है।

वोटर लिस्ट को लेकर भाजपा की भी शिकायत, जांच शुरू वहीं, मतदाता सूची से बोगस एवं डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाने की मांग को लेकर भाजपा ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। चुनाव आयोग सम्पर्क विभाग के भाजपा प्रदेश संयोजक अखिलेश कुमार अवस्थी का कहना है कि निर्वाचन आयोग की ओर से स्नातक निर्वाचन के लिए प्रकाशित इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन की मतदाता सूची में बड़ी संख्या में बोगस मतदाता बनाए गए हैं। आरोप लगाया कि इस निर्वाचन खंड में प्रभावशाली स्नातक नेताओं ने दो से तीन बार एक ही नाम के मतदाता बनाए हैं। डीएम मनीष कुमार वर्मा को ज्ञापन भी दिया गया। डीएम ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं।

24 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति स्नातक निर्वाचन में वोट करने का अधिकारी नहीं है लेकिन झांसी व अन्य जिलों की मतदाता सूची में कई वोटर की उम्र बहुत कम है। आयोग की मतदाता सूची में जिन युवकों की जन्मतिथि वर्ष 2001, 2002, 2003, 2004 एवं 2005 है वह सभी मतदाता किसी भी प्रकार से स्नातक चुनाव में वोट डालने की अर्हता नहीं रखते हैं। मतदाता सूची में बहुत बड़ी संख्या में डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं।

इसके पूर्व भी मतदाता सूची में ऐसे ही बोगस मतदाताओं को समाहित किया गया था जिसके कारण चुनाव प्रभावित हुआ था। भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता ने मांग की है कि मतदाता सूची में शामिल इन सभी बोगस वोटरों को मतदान से रोकने के लिए मंडलायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया जाए। इसकी सूचना सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दी जाए ताकि बिना किसी समस्या के 23 अक्तूबर को मतदान हो सके।

अनुरोध किया है कि आरओ के पास दी जाने वाली प्रथम मतदाता सूची में शामिल इन सभी फर्जी मतदाताओं के नाम अविलम्ब डिलीट कराए जाएं। सूची में अंकित मतदाता जिनकी जन्मतिथि 2002 के बाद की है उनके नाम निरस्त कराने की कृपा करें। डीएम मनीष कुमार वर्मा का कहना है कि ज्ञापन दिया गया है। डुप्लीकेट वोटरों की सूची की जांच कराई जा रही है। हालांकि व्यवस्था ऐसी बनाई गई है, जिससे कोई भी वोटर दूसरी बार मतदान नहीं कर सकेगा।

भाजपा का क्या है दावा भाजपा नेताओं ने अपने शिकायती पत्र में दावा किया है कि मतदाता सूची में 4397 डुप्लीकेट मतदाता हैं। प्रयागराज में सर्वाधिक 3163, कौशांबी 320, जालौन 179, झांसी 178, बांदा 140, फतेहपुर 139, ललितपुर 109, हमीरपुर 81, चित्रकूट 68 और महोबा में 20 मतदाताओं के नाम दो बार अंकित हैं।