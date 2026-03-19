Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूपी में अपराध के बदले तरीकों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, करने जा रही ये काम

Mar 19, 2026 08:10 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, भाषा
share

यूपी में अपराध के बदलते तरीकों पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार ने 'यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज' (यूपीएसआईएफएस) में पांच नई प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है।

यूपी में अपराध के बदले तरीकों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, करने जा रही ये काम

UP Latest News: यूपी सरकार ने अपराध के बदलते तरीकों पर अंकुश लगाने के लिए 'यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज' (यूपीएसआईएफएस) में पांच नई प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गयी। बयान के मुताबिक, प्रदेश सरकार की इस पहल के जरिये संस्थान के छात्र अपराध के विभिन्न स्वरूपों की जांच करने के तरीके सीख सकेंगे। बयान में बताया गया, प्रदेश सरकार 'इंस्टीट्यूट में क्वांटम कंप्यूटिंग लैब', 'चैलेंज्ड ऑडियो-वीडियो लैब', '3-डी प्रिंटिंग लैब', 'आईटी/ओटी सिक्योरिटी' के लिए एससीएडीए लैब और 'डिजिटल फॉरेंसिक लैब' शुरू करेगी।

बयान के मुताबिक, इन लैब के शुरू होने से प्रदेश में अपराधों की जांच और साक्ष्य विश्लेषण की क्षमता में बड़ा सुधार होगा। वर्तमान में संस्थान में पांच प्रयोगशालाएं संचालित हैं, जिनमें 'एडवांस्ड साइबर फॉरेंसिक', 'एडवांस्ड डीएनए प्रोफाइलिंग', 'एआई-ड्रोन एंड रोबोटिक्स', 'डॉक्यूमेंटेशन एग्जामिनेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लैब्स' शामिल हैं। 'यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज' के निदेशक डॉक्टर जीके गोस्वामी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने पर जोर देते हैं और इसी कड़ी में इंस्टीट्यूट में पांच नई प्रयोगशालाओं की स्थापना की तैयारी की जा रही है।

ये भी पढ़ें:बहाल होते ही आईएएस अभिषेक प्रकाश को यूपी सरकार ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

विशेष से उपयोगी साबित होगा लैब साइबर अपराधों की जांच

उन्होंने बताया कि इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग लैब के माध्यम से जटिल डाटा विश्लेषण और एन्क्रिप्शन से जुड़े मामलों को तेजी व सटीकता से सुलझाया जा सकेगा। गोस्वामी ने बताया कि यह लैब साइबर अपराधों की जांच में विशेष रूप से उपयोगी साबित होगी। उन्होंने बताया कि वहीं, चैलेंज्ड ऑडियो-वीडियो लैब उन मामलों में अहम भूमिका निभाएगी, जहां खराब गुणवत्ता वाले ऑडियो या वीडियो को स्पष्ट कर साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करना होता है। अधिकारी ने बताया कि योगी सरकार प्रदेश में फॉरेंसिक ढांचा मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में न केवल नए फॉरेंसिक संस्थानों की स्थापना पर जोर दिया है बल्कि मौजूदा प्रयोगशालाओं को आधुनिक तकनीक से लैस करने का भी काम किया है।

ये भी पढ़ें:ढाई लाख शिक्षकों-कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने 25 लाख की ग्रेच्युटी
ये भी पढ़ें:बदायूं डबल मर्डर में योगी सरकार का बड़ा एक्शन, आरोपी की दुकानों पर गरजा बुलडोजर
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Yogi Sarkar UP Government UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |