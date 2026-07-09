धन्नीपुर मस्जिद प्रोजेक्ट पर बड़ा संकट, बजट की कमी से छोटा होगा आकार, बदलेगा पूरा लेआउट
श्रीराम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या के धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद और जनहितकारी सुविधाओं का आकार छोटा कर दिया गया है।
Ayodhya News: राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या के धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद पर बड़ा संकट आ गया है। धन्नीपुर मस्जिद का अब पूरा लेआउट ही बदला जाएगा। मस्जिद का आकार अब छोटा किया जाएगा। जनहित की सुविधाओं को देखते हुए मस्जिद के आकार को छोटा करने का फैसला लिया गया है। बताया गया कि वित्तीय संकट के कारण लेआउट बदलना पड़ रहा है। समाज से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण अब छोटी मस्जिद ही बनेगी। दूसरी सुविधाएं तभी विकसित होंगी जब बजट की व्यवस्था हो जाएगी।
अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत राज्य सरकार ने धन्नीपुर में मुस्लिम समुदाय को 5 एकड़ भूमि आंवंटित की थी। इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (आईआईसीएफ) ने यहां के लिए बड़ा प्रस्ताव तैयार किया था। यह स्थान अयोध्या से करीब 25 किमी. दूर लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर सोहावल बाजार के पास है। योजना के तहत यहां पारंपरिक मस्जिद के साथ 300 बेड का मल्टी सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल, केंद्रीय पुस्तकालय तथा कम्युनिटी किचन का निर्माण होना था। इसके साथ ही इंडो-इस्लामिक सांस्कृतिक अनुसंधान केंद्र भी विकसित करने की योजना थी। इसका मकसद इस परिसर को एक बड़े शैक्षिक, सामाजिक तथा स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित करना था। वित्तीय संकट के कारण अब यह प्रस्ताव लटक गया है।
क्या बोले जिम्मेदार
इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के अध्यक्ष जुफर अहमद फारुकी का कहना है कि समाज से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण अब केवल छोटी मस्जिद बनाने की तैयारी की जा रही है। जुफर के मुताबिक संशोधित प्लान के लिए लगभग 3 से 5 करोड़ रुपयों की जरूरत है, जबकि अब तक सिर्फ 1.5 करोड़ रुपये का ही चंदा जुट पाया है। यह मूल प्रस्ताव के लिए नाकाफी साबित होने पर ट्रस्ट को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। आईआईसीएफ अध्यक्ष के मुताबिक पहले की योजना का लेआउट विकास प्राधिकरण में दाखिल किया गया था लेकिन अभी पास नहीं हुआ। अब संशोधित लेआउट तैयार करा रहे हैं।
2019 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर 2019 को अपने अयोध्या फैसले में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद और अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन आवंटित करने का आदेश दिया था। तीन अगस्त 2020 को अयोध्या के तत्कालीन डीएम अनुज कुमार झा ने अयोध्या के पास धन्नीपुर गांव में पांच एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को तस्तांतरित कर दी। मस्जिद ट्रस्ट ने 23 जून 2021 को योजना की मंजूरी के लिए आवेदन दिया था, तब से मंजूरी पर कोई अपडेट नहीं आया था।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।