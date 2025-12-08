अवैध खनन को लेकर यूपी में चला बड़ा अभियान, सात पर एफआईआर, 400 वाहनों पर कार्रवाई

पूरे यूपी में अवैध खनन और उपखनिजों की ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। प्रदेश में बड़े पैमाने पर हुई छापेमारी के बाद अवैध खनन पर सात एफआईआर दर्ज करवाई गईं और 400 से ज्यादा वाहनों पर अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के लिए कार्रवाई हुई। इन वाहनों पर 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का अर्थदंड लगाया गया।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशक माला श्रीवास्तव ने बताया कि अवैध खनन, अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए बीते तीन दिनों से छापेमारी और कार्रवाई की जा रही है। जिला, मंडलीय और विशेष जाचं दलों ने 5000 से अधिक उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को चेक किया गया। सात एफआईआर के अलावा 400 से ज्यादा वाहनों पर जुर्माना लगाया गया। इनमें सोनभद्र में 54, मिर्जापुर में 23, जालौन 32, बलिया में 21 और गोरखपुर में 15 वाहनों पर कार्रवाई की गई और जुर्माना लगाया गया। माला श्रीवास्तव ने अंतरराज्यीय सीमावर्ती जिलों को कड़ा निर्देश दिया है कि अन्य राज्यों से उपखनिजों का परिवहन आईएसटीपी के साथ ही हो। किसी भी दशा में ओवरलोडिंग न होने दी जाए। खनन स्थल पर ही लोडिंग मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहे।