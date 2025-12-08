Mon, Dec 08, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP NewsMajor crackdown on illegal mining UP FIR against seven action taken against 400 vehicles
अवैध खनन को लेकर यूपी में चला बड़ा अभियान, सात पर एफआईआर, 400 वाहनों पर कार्रवाई

अवैध खनन को लेकर यूपी में चला बड़ा अभियान, सात पर एफआईआर, 400 वाहनों पर कार्रवाई

संक्षेप:

पूरे यूपी में अवैध खनन और उपखनिजों की ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। प्रदेश में बड़े पैमाने पर हुई छापेमारी के बाद अवैध खनन पर सात एफआईआर दर्ज करवाई गईं।

Dec 08, 2025 08:54 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
share

पूरे यूपी में अवैध खनन और उपखनिजों की ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। प्रदेश में बड़े पैमाने पर हुई छापेमारी के बाद अवैध खनन पर सात एफआईआर दर्ज करवाई गईं और 400 से ज्यादा वाहनों पर अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के लिए कार्रवाई हुई। इन वाहनों पर 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का अर्थदंड लगाया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशक माला श्रीवास्तव ने बताया कि अवैध खनन, अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए बीते तीन दिनों से छापेमारी और कार्रवाई की जा रही है। जिला, मंडलीय और विशेष जाचं दलों ने 5000 से अधिक उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को चेक किया गया। सात एफआईआर के अलावा 400 से ज्यादा वाहनों पर जुर्माना लगाया गया। इनमें सोनभद्र में 54, मिर्जापुर में 23, जालौन 32, बलिया में 21 और गोरखपुर में 15 वाहनों पर कार्रवाई की गई और जुर्माना लगाया गया। माला श्रीवास्तव ने अंतरराज्यीय सीमावर्ती जिलों को कड़ा निर्देश दिया है कि अन्य राज्यों से उपखनिजों का परिवहन आईएसटीपी के साथ ही हो। किसी भी दशा में ओवरलोडिंग न होने दी जाए। खनन स्थल पर ही लोडिंग मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |