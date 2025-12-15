यूपी में साइबर अपराधियों पर बड़ा अटैक, 32 और गिरफ्तार, पुलिस के रडार पर 50 से ज्यादा

संक्षेप: यूपी में साइबर अपराधियों पर पुलिस प्रशासन की टीम ने बड़ा हमला किया है। मथुरा के बाद आगरा में बड़ा एक्शन हुआ है। यहां अंतरराष्ट्रीय गैंग से जुड़े 24 समेत 32 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। दो युवतियों सहित कई फरार हो गए हैं। पुलिस के रडार पर 50 से ज्यादा युवा हैं।

यूपी में साइबर अपराधियों पर बड़ा अटैक किया गया है। मथुरा के बाद आगरा कमिश्नरेट पुलिस में ऑपरेशन प्रहार चलाकर साइबर अपराधियों की कमर तोड़ दी। अंतरराष्ट्रीय गैंग से जुड़े 24 समेत कुल 32 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। दो युवतियों समेत 12 अन्य की तलाश में दबिश दी जा रही है। गृहमंत्रालय के प्रतिबिंब पोर्टल ने टॉवर डेटा और आईपी एड्रेस से एक हीट मैप बनाकर दिया है। इसकी मदद से घेराबंदी कर साइबर अपराधियों को दबोचना है। पुलिस के रडार पर 50 से अधिक युवा हैं।

एडीसीपी सिटी आदित्य सिंह ने बताया कि डीजीपी के निर्देश पर साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान छेड़ा गया है। सर्विलांस, एसओजी और साइबर सेल की मदद से तीन गैंग बेनकाब किए गए हैं। ताजगंज, जगदीशपुरा और किरावली थाने में मुकदमे लिखाए गए हैं। सर्वाधिक 24 आरोपित ताजगंज थाने में दर्ज मुकदमे में नामजद किए गए हैं। इस गैंग का सरगना दुबई में रहता है। पता चला है कि वहां की नागरिकता ले चुका है। गैंग के सदस्य उसे खाते और सिमकार्ड मुहैया कराया करते थे। गैंग डिजिटल अरेस्ट, क्रिप्टो करेंसी, यूपीआई लिंक भेजकर लोगों को ठगता है।

जगदीशपुरा थाने में मोबी क्विक एप डाउनलोड कराकर ठगी करने वाले छह आरोपित पकड़े गए हैं। गैंगों के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर 500 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं। ठगी की रकम को जोड़ा जाए तो वह 300 करोड़ से अधिक निकलेगी। किरावली थाना क्षेत्र में गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले दो शातिरों को पकड़ा गया है। उनके गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। करीब 50 और युवा पुलिस के रडार पर हैं।

महंगे शौक और खर्चों ने युवाओं को बनाया साइबर अपराधी ताजगंज थाने में 24 साइबर अपराधियों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। गैंग के नौ सदस्यों को फरार दिखाया है। जिनमें दो युवतियां भी शामिल हैं। गैंग के सरगना ने दुबई में अपनी कंपनी खोल रखी है। उसका असली काम साइबर अपराध ही है। उसे भी मुकदमे में वांछित किया गया है। महंगे शौक और बढ़ते जेब खर्च ने युवाओं को साइबर अपराधी बना दिया। उन्हें लगता था कि पकड़े नहीं जाएंगे।

एडीसीपी सिटी आदित्य सिंह ने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल साइबर अपराधियों की धरपकड़ में बहुत कारगर साबित हो रहा है। पोर्टल एफआईआर, टॉवर डेटा, आईपी एड्रेस और वित्तीय लेनदेन जैसे डेटा को जोड़कर एक हीट मैप बनाता है। जिससे अपराधियों के स्थान और पैटर्न की पहचान होती है। पिछले कई दिनों से इसी आधार पर साइबर अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा था। 15 जून को एक पीड़ित ने ताजगंज थाने में शिकायत की कि वह एटीएम से कैश निकालने गया था। वहां एक युवक मिला। उससे कहा कि वह अपना एटीएम नहीं लाया। कैश की जरूरत है। वह उसे 36 हजार रुपये दे दे। वह उसको ऑन लाइन रुपये ट्रांसफर कर देगा।

पीड़ित ने अनजान युवक की मदद कर दी। कुछ देर बाद पीड़ित को पता चला कि उसका अकाउंट ब्लॉक हो गया है। 36 हजार रुपये साइबर ठगी के उसके खाते में ट्रांसफर किए गए थे। इस मामले की जांच चल रही थी। प्रतिबिंब पोर्टल से मिली जानकारी के आधार पर काम शुरू किया तो वही गैंग रडार पर आया जिस पर पहले से काम चल रहा था। जिस खाते से रकम ट्रांसफर हुई थी उसके खिलाफ पहले से 54 शिकायतें थीं।

गैंग का सरगना नितिन भागौर है। गैंग के सदस्यों ने पूछताछ में बताया कि उनका काम सिर्फ खाते मुहैया कराना है। बाकी काम के लिए दूसरी टीम होगी। गैंग डिजिटल अरेस्ट, व्हाट्स ऐप व टेलीग्राम पर लिंक भेजकर यूपीआई फ्रॉड, क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर ठगी करता है। गरीब लोगों को हर माह किराया देने का लालच देकर उनके नाम से खाते खुलवाए जाते हैं।

इनकी हुई गिरफ्तार शास्त्रीपुरम निवासी दिनेश जादौन, सौरभ गोयल (बेलनगंज, छत्ता), मनीष शर्मा (इरादतनगर), ध्रुव गुप्ता (बल्केश्वर), अमर जीत (शीतला रोड, खंदारी), पवन कुमार( पनवारी, सिकंदरा), जितेंद्र (दहतोरा), अभिषेक मौर्य ( देवरी रोड), तुषार गुप्ता (ताजगंज), रोहित गुप्ता (मल्को गली, ताजगंज), विनय सिंह राणा (बागनानक चंद, ईदगाह), हिमांशु सिंह (ताजगंज), रितेश सारस्वत (कुकथला), सद्दाम हुसैन (नरीपुरा), विवेक कुमार (पुरा कनेरा, बाह), सत्यभान (पीपरा, डौकी), रघुवंशी (सिकंदरा), दीपक अग्रवाल (अलबतिया), भानुप्रताप (रणधीर नगर, न्यू आगरा), जावेद अली (इस्लाम नगर), शुभम राठौर (बल्केश्वर), मुकुल कुमार (न्यू गोपालपुरा), बलराम तोमर (शमसाबाद), चंद्रप्रकाश (जगदीशपुरा) को पकड़ा है।

दो युवतियों सहित नौ फरार पुलिस ने बताया कि ऋषि, नितिन भागौर (सुरक्षा विहार, रोहता हाल पता दुबई), रवि कुमार राठौर, विनय मिश्रा, संगीत, प्रमोद, योगेश उपाध्याय, प्रदीप कुमार और दो युवतियां वांछित हैं। आरोपियों के पास से दो लैपटॉप, दो प्रिंटर, 26 मोबाइल, नौ चेक बुक, चार फर्जी आधार कार्ड, 22 एटीएम कार्ड, 14500 रुपये मिले।

ऐप डाउनलोड कराकर खाता करते थे खाली साइबर अपराधियों का दूसरा गैंग जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में पकड़ा गया। छह आरोपित गिरफ्तार किए गए। एक को फरार दिखाया गया है। लोगों को तत्काल लोन दिलाने का झांसा देकर आरोपित मोबी क्विक ऐप डाउनलोड कराकर ठगी किया करते थे। सोशल मीडिया पर ऐप का प्रचार किया करते थे।

एडीसीपी सिटी आदित्य सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर गैंग के सदस्य अपने ऐप का प्रचार किया करते थे। उन्हें देखकर लोग संपर्क करते थे। एनसीआरपी व समन्वय पोर्टल पर मोबी क्विक ऐप से ठगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। पीड़िता से बात की गई। उसने बताया कि उसने सोशल मीडिया पर विज्ञापन देखा था। संपर्क किया तो उससे कहा गया कि मोबी क्विक ऐप डाउनलोड करना होगा। पांच हजार रुपये पहले देने होंगे। इसके बाद उसे 50 हजार रुपये मिल जाएंगे। उसने ऐसा ही किया। लोन तो मिला नहीं उसका खाता खाली हो गया। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया कि आरोपित राजेश व पुष्पेंद्र सोशल मीडिया पर प्रचार करते थे। भोले भाले लोग उनके जाल में फंस जाते थे। ओटीपी प्राप्त कर वे उनके खातों/वॉलेट से रकम निकाल लिया करते थे।

इनकी हुई गिरफ्तारी जगदीशपुरा पुलिस ने राजेश शर्मा (दौरेठा), अविनाश शर्मा( चौहटना, जगदीशपुरा), पुष्पेंद्र (रूपवास, राजस्थान), संचित शर्मा (पश्चिमपुरी, सिकंदरा), मोनू उर्फ जयप्रकाश (रूपवास), विशाल बघेल (त्रिवेणी कुंज, बोदला) को जेल भेजा है। दीपक सिंह को वांछित किया गया है। आरोपियों के पास से 3500 रुपये, सात मोबाइल, सात सिमकार्ड और सात फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए।

सरकारी योजना के लाभ दिलाने को लेते थे खाते आपका कोई परिचित सरकारी योजना का लाभ दिलाने का झांसा दे तो सावधान हो जाएं। किरावली में एक किसान के खाते में उसके रिश्तेदार ने साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर करा दी थी। खाता फ्रीज हो गया। शिकायत पर पुलिस ने गैंग के दो सदस्यों को दबोच लिया। दो अन्य की तलाश जारी है।

एडीसीपी सिटी आदित्य सिंह ने बताया कि गांव गढ़ी दौलत, किरावली निवासी बिहारीलाल का खाता फ्रीज हुआ था। वह पुलिस से मिले बताया कि उनके मामा ससुर के बेटे दामोदर ने उनसे कहा था कि मनरेगा की रकम आनी है। उनके खाते में ट्रांसफर करा लेगा। रकम आने पर उसे निकालकर दे दें। बदले में उन्हें भी कुछ फायदा करा देगा। उन्होंने रिश्तेदारी के नाते हां कर दी।