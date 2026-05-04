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यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा ऐक्शन, राज्य कर अधिकारी एक लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

May 04, 2026 07:02 pm ISTDinesh Rathour सहारनपुर, वरिष्ठ संवाददाता
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सहारनपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान, मेरठ सेक्टर की ट्रैप टीम ने सोमवार को राज्य कर विभाग के एक अधिकारी को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा ऐक्शन, राज्य कर अधिकारी एक लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

Saharanpur News: यूपी के सहारनपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान, मेरठ सेक्टर की ट्रैप टीम ने सोमवार को राज्य कर विभाग के एक अधिकारी को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान सुनील कुमार, सीटीओ कार्यालय सहायक आयुक्त, सचल दल द्वितीय इकाई, दिल्ली रोड सहारनपुर के रूप में हुई है। टीम ने उसे उसके आवास से ही रिश्वत लेते हुए दबोचा है।

शिकायत के अनुसार, सहारनपुर के एक व्यापारी द्वारा रुड़की (उत्तराखंड) तक माल सप्लाई किया जाता है। आरोपी अधिकारी सुनील कुमार राज्य की सीमा पर तैनात रहकर व्यवसायिक वाहनों की चेकिंग करता था। आरोप है कि वह बिलों में कमी निकालकर व्यापारियों को लगातार परेशान कर रहा था और रिश्वत की मांग कर रहा था। बताया गया कि 28 मार्च 2026 को जब शिकायतकर्ता जगाधरी से स्क्रैप लेकर रुड़की जा रहा था, तो आरोपी ने सहारनपुर बाईपास पर लोटे के पुल के पास वाहन को रोक लिया।

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तीन लाख रुपये जुर्माना जमा करने का बनाया था दबाव

जांच के दौरान बिलों में आपत्ति लगाकर गाड़ी को माल सहित राज्य कर कार्यालय में खड़ा करवा दिया और करीब तीन लाख रुपये जुर्माना जमा करने का दबाव बनाया। इसके बाद दो अप्रैल 2026 को जब व्यापारी तीन लाख रुपये लेकर कार्यालय पहुंचा, तो आरोपी ने एक लाख 95 हजार 19 रुपये ऑनलाइन सरकारी खाते में जमा कराने और एक लाख पांच हजार रुपये नकद देने को कहा। शिकायतकर्ता ने विभिन्न खातों से क्यूआर कोड स्कैन कर सरकारी खाते में रकम ट्रांसफर कर दी, लेकिन नकद दी गई राशि का कोई विवरण नहीं दिया गया। इसके बाद ही वाहन रिलीज किया गया। मामला यहीं नहीं रुका।

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रिश्वत के लिए ड्राइवर के जरिए भेजा था संदेश

चार अप्रैल को एक अन्य माल के ई-वे बिल पर भी आरोपी ने एक लाख रुपये की और मांग कर दी। साथ ही ड्राइवर के माध्यम से यह भी संदेश दिलाया गया कि भविष्य में कारोबार जारी रखना है तो हर महीने एक लाख रुपये रिश्वत देनी होगी। लगातार हो रही अवैध मांग से परेशान व्यापारी ने सतर्कता अधिष्ठान में शिकायत दर्ज कराई और भ्रष्ट अधिकारी को रंगे हाथों पकड़वाने की इच्छा जताई। शिकायत की पुष्टि के बाद मेरठ सेक्टर की टीम ने योजना बनाकर जाल बिछाया और आरोपी को उसके आवास से एक लाख रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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