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राम मंदिर की व्यवस्था में बड़े बदलाव, हर काम के लिए अब अलग-अलग टीम; तय होगी जवाबदेही

By Ajay Singh
स्वरमिल चंद्रा, अयोध्या
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Ram Mandir News: राम मंदिर की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। अब हर छोटे-बड़े काम के लिए स्पष्ट प्रक्रिया और अलग-अलग टीमें होंगी। संबंधित टीम के सदस्यों की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय होगी। जिस काम की जिम्मेदारी जिस टीम को सौंपी जाएगी, उसकी जवाबदेही भी उसी टीम की होगी।

राम मंदिर की व्यवस्था में बड़े बदलाव, हर काम के लिए अब अलग-अलग टीम; तय होगी जवाबदेही

Ram Mandir News: अयोध्या के श्रीराम मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत अब छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर कार्य के लिए स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। किसी भी कार्य को बिना निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया पूरी किए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, हर कार्य के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया जाएगा। संबंधित टीम के सदस्यों की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय होगी। जिस कार्य की जिम्मेदारी जिस टीम को सौंपी जाएगी, उसकी जवाबदेही भी उसी टीम की होगी। इसका मकसद है कि हर स्तर पर कार्यों की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

नई व्यवस्था के तहत विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग रजिस्टर तैयार किए जा रहे हैं। समन्वय और त्वरित संवाद के लिए अलग-अलग व्हाट्सऐप समूह भी बनाए जा रहे हैं। हर काम का रिकॉर्ड व्यवस्थित ढंग से दर्ज किया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। सूत्रों के मुताबिक, अब किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रस्ताव पर निर्धारित अधिकारियों और संबंधित जिम्मेदार पदाधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही कार्य को अंतिम स्वीकृति मिलेगी। इससे एकल स्तर पर निर्णय लेने की व्यवस्था समाप्त होगी और सभी निर्णय निर्धारित प्रक्रिया के तहत लिए जाएंगे।

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आरोपियों के संपर्कों पर नजर

आरोपितों की संपत्तियों व उनके संपर्कों को लेकर और नई जानकारियां सामने आई हैं, जिनके आधार पर भी पड़ताल की जा रही है। यह भी देखा जा रहा है कि चढ़ावा चोरी के आरोपितों का बाहर किन लोगों से अधिक संपर्क रहा है। चढ़ावे के रूप में आए सोने-चांदी को बेचे जाने के बारे में भी जानकारियां जुटाई जा रही हैं, हालांकि इस मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस के स्तर से होगी। सहयोगियों पर शिकंजा कसेगा।

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अहम होंगे पदाधिकारियों के बयान

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ट्रस्ट के पदाधिकारियों व कुछ कर्मचारियों के बयानों का भी परीक्षण कर रही है। दूसरे चरण की जांच में सामने आए नए तथ्यों से उनका मिलान कराया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार ट्रस्ट पदाधिकारियों ने बयानों में एमओयू व एसओपी में भूमिका को लेकर दूसरों को जिम्मेदार ठहराया गया है। गणना कर्मियों के अलावा बैंक अधिकारियों व कर्मियों पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। कुछ पदाधिकारियों ने गणना की सुरक्षा और निगरानी में चूक में उनकी कोई जिम्मेदारी न होने के दावे किए हैं।

एसआईटी की जांच में इन बयानों की अहम भूमिका होगी। सुरक्षा व्यवस्था व एसओपी के अनुपालन में विभिन्न स्तर पर लापरवाही बरते जाने के तथ्य पहले ही सामने आए थे। इनके आधार पर ही प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पदाधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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