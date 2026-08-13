अयोध्या राम मंदिर की पूजा व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 15 अगस्त से पुजारी के लिए नया ड्रेस कोड
अयोध्या राम मंदिर की पूजा व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो गया है। 15 अगस्त से मंदिर में नया ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। नए ड्रेस कोड के तहत सभी अर्चक पीत वस्त्र धारण करेंगे। गर्मी के मौसम में अर्चकों के लिए नीचे धोती और ऊपर उत्तरीय वस्त्र निर्धारित किया गया है।
अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब श्रीरामलला के सभी अर्चक एक समान ड्रेस में नजर आएंगे। 15 अगस्त से मंदिर में नया ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। नए ड्रेस कोड के तहत सभी अर्चक पीत वस्त्र धारण करेंगे। गर्मी के मौसम में अर्चकों के लिए नीचे धोती और ऊपर उत्तरीय वस्त्र निर्धारित किया गया है। खास बात यह है कि अर्चकों के वस्त्र सिले हुए नहीं होंगे, बल्कि बिना सिले हुए रेशमी वस्त्र होंगे।
मौसम में बदलाव के साथ वस्त्र की प्रकृति बदलेगी, लेकिन उसका रंग पीत ही रहेगा। शरद ऋतु और ठंड के मौसम में अर्चकों को मौसम के अनुरूप ऊनी वस्त्र उपलब्ध कराए जाएंगे। धार्मिक समिति के अनुसार रेशमी और ऊनी वस्त्र शुचिता की दृष्टि से उपयुक्त माने जाते हैं। इसी धार्मिक परंपरा और शुचिता को ध्यान में रखते हुए सभी अर्चकों के लिए एक समान ड्रेस कोड तय किया गया है। धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास ने नए ड्रेस कोड को 15 अगस्त से लागू किए जाने की जानकारी दी। इसके साथ ही राम मंदिर की पूजा व्यवस्था में अर्चकों की वेशभूषा भी अब एकरूप नजर आएगी।
बताया गया कि उसकी वजह यह है कि रामलला के पुजारियों का रोस्टर प्रतिमाह की अमावस्या व पूर्णिमा से बदल जाता है। सावन कृष्ण अमावस्या पर जिस ग्रुप के पुजारियों की ड्यूटी सुबह की पाली में थी, वह प्रतिपदा से सायंकाल की पाली में ड्यूटी करेंगे और जिस ग्रुप के पुजारियों की ड्यूटी सायंकाल थी, वह प्रतिपदा से सुबह की पाली में आ जाएंगे। पुनः इनका रोस्टर सावन शुक्ल पूर्णिमा को पूरा हो जाएगा और भादौ कृष्ण प्रतिपदा से नये रोस्टर से ड्यूटी चालू होगी।
बताया जाता है कि वैष्णव परम्परा में मंदिर के गर्भगृह में जहां श्रीठाकुरजी के श्रीविग्रह विराजित होते हैं, वहां मर्यादा का पालन होना चाहिए। उन्होंने बताया कि उनकी वस्त्रों के सापेक्ष सूती वस्त्रों को वैसे भी अशुद्ध माना जाता है और यदि वह सिले हुए हैं तो वह पूरा अशुद्ध माना जाता है। उन्होंने बताया कि सामान्य व्यवहार में धुले वस्त्र प्रचलन में है लेकिन देवी -देवताओ के साथ व्यवहार की आचार संहिता पूर्वाचार्यो ने निर्धारित की है जिसका पालन करना हम सबका कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि इसीलिए सभी पुजारियों के लिए पीताम्बरी उत्तरीय और धोती को अनिवार्य किया गया है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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