अपना दल एस में बड़ा बदलाव, अनुप्रिया पटेल ने नौ जिलों में पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी
यूपी पंचायत चुनाव से पहले अपना दल एस में बड़ा बदलाव किया गया। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने संगठन बदलाव करते हुए नौ जिलों में पदाधिकारियों को प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव और प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी सौंपी हैं। इसमें दो को प्रदेश उपाध्यक्ष, तीन को प्रदेश महासचिव और चार पदाधिकारियों को प्रदेश सचिव का जिम्मा सौंपा गया है। अनुप्रिया पटेल के निर्देश पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आरपी गौतम ने शनिवार की शाम को पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की है।
अपना दल एस के नियुक्त पत्र में अनिल सिंह परसिया केा मिर्जापुर, राम सिंह पटेल को बस्ती में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह राम सिंह पटेल को बस्ती और अरविंद पटेल को देवरिया, दुर्गा प्रसाद पटेल को प्रयागराज (गंगापार) में प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा शिखा सिंह को लखनऊ, रवि नंदन यादव को प्रयागराज, ओम प्रकाश पटेल को बहराइच, शिव कुमार को बलरामपुर, सुनील पटेल को जौनपुर का प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है।
2027 के चलते पार्टी को मजबूत करने का करें प्रयास
प्रदेश अध्यक्ष आरपी गौतम ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी कार्यकर्ता अभी से जुट जाएंगे और संगठन को मजबूत करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव तक उत्तर प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी अपना दल सोनेलाल बनकर उभरे। इसके लिए कार्यकर्ता अभी से बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर दें।