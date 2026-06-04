यूपी में CBI की बड़ी कार्रवाई, डाक विभाग के अभियंता और बैंक मित्र को डेढ़ लाख की घूस लेते पकड़ा

यूपी की राजधानी लखनऊ में सीबीआई ने रिश्वतखोरों पर बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने डाक विभाग के अभियंता और बैंक मित्र को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

CBI Action: सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने गुरुवार को भ्रष्टाचार के मामलों में दोहरी कार्रवाई की। एक टीम ने प्रयागराज में डाक सिविल प्रभाग के कार्यपालक अभियंता (सिविल) आशीष अग्रवाल को 1.5 लाख रुपये घूस लेते रंगे हाथ दबोचा। सीबीआई ने आरोपी अभियंता के ठिकानों पर छापेमारी भी की है। मामले में छानबीन जारी है। इसके अलावा सीबीआई ने कानपुर देहात में बैंक आफ बड़ौदा की नोनारी बुजुर्ग शाखा के शाखा प्रबंधक गौरव वर्मा के इशारे पर 15 हजार रुपये की घूस ले रहे बैंक मित्र राघवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है।

सीबीआई के अनुसार प्रयागराज में डाक विभाग के अभियंता आशीष अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि एक ठेकेदार से विभिन्न निर्माण कार्यों के बकाया लगभग 40 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए तीन लाख रुपये कमीशन मांगा जा रहा था। यह बकाया भुगतान कानपुर देहात, वाराणसी, अकबरपुर, बलरामपुर और प्रयागराज में डाक विभाग के अधीन कराए गए कार्यों का था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी शिकायतकर्ता ठेकेदार से पहले 90 हजार रुपये रिश्वत ले चुका था। सीबीआई ने मामले में गुरुवार को आरोपी आशीष अग्रवाल को शिकायतकर्ता से 1.5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा।

शिकायत पर सीबीआई ने बिछाया था जाल सीबीआई ने इसके अलावा बुधवार को बैंक आफ बड़ौदा की नोनारी बुजुर्ग शाखा, कानपुर देहात के शाखा प्रबंधक गौरव वर्मा तथा बैंक मित्र राघवेंद्र सिंह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की थी। आरोप है कि शाखा प्रबंधक ने पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ब्याज अनुदान से जुड़े दस्तावेज जारी करने के बदले शिकायतकर्ता से 25 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। बैंक प्रबंधक ने यह रकम राघवेंद्र सिंह के माध्यम से मांगी थी। सीबीआई ने शिकायत के सत्यापन के बाद गुरुवार को अपना जाल बिछाया और आरोपी राघवेंद्र सिंह को शिकायतकर्ता से 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

कूड़ा रेहड़े की जांच के नाम पर 10 हजार रुपये रिश्वत लेते दरोगा गिरफ्तार वहीं दूसरी ओर सहारनपुर में एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की है। तीतरो ग्राम पंचायत के कूड़ा ढोने वाले रेहड़े को लेकर हुए विवाद में जांच के नाम पर रिश्वत मांगना एक दरोगा को भारी पड़ गया। गांव असावटा में निवर्तमान प्रधान संजीव कुमार और ग्रामीण मुकेश कुमार के बीच ग्राम पंचायत के कूड़ा ढोने वाले रेहड़े को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। ग्राम सभा में पहले तीन रेहड़े संचालित होते थे और उन पर तीन सफाईकर्मी तैनात थे। बाद में एक सफाई कर्मचारी का तबादला होने से एक रेहड़ा खाली रहने लगा। इसी बीच यह रेहड़ा गायब हो गया, इसे लेकर निवर्तमान प्रधान ने पुलिस में शिकायत करते हुए मुकेश कुमार पर आरोप लगाए थे। अपना पक्ष रखने को लेकर मुकेश कुमार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया।