Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी में CBI की बड़ी कार्रवाई, डाक विभाग के अभियंता और बैंक मित्र को डेढ़ लाख की घूस लेते पकड़ा

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
Follow us on Google News
share

यूपी की राजधानी लखनऊ में सीबीआई ने रिश्वतखोरों पर बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने डाक विभाग के अभियंता और बैंक मित्र को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। 

यूपी में CBI की बड़ी कार्रवाई, डाक विभाग के अभियंता और बैंक मित्र को डेढ़ लाख की घूस लेते पकड़ा

CBI Action: सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने गुरुवार को भ्रष्टाचार के मामलों में दोहरी कार्रवाई की। एक टीम ने प्रयागराज में डाक सिविल प्रभाग के कार्यपालक अभियंता (सिविल) आशीष अग्रवाल को 1.5 लाख रुपये घूस लेते रंगे हाथ दबोचा। सीबीआई ने आरोपी अभियंता के ठिकानों पर छापेमारी भी की है। मामले में छानबीन जारी है। इसके अलावा सीबीआई ने कानपुर देहात में बैंक आफ बड़ौदा की नोनारी बुजुर्ग शाखा के शाखा प्रबंधक गौरव वर्मा के इशारे पर 15 हजार रुपये की घूस ले रहे बैंक मित्र राघवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है।

सीबीआई के अनुसार प्रयागराज में डाक विभाग के अभियंता आशीष अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि एक ठेकेदार से विभिन्न निर्माण कार्यों के बकाया लगभग 40 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए तीन लाख रुपये कमीशन मांगा जा रहा था। यह बकाया भुगतान कानपुर देहात, वाराणसी, अकबरपुर, बलरामपुर और प्रयागराज में डाक विभाग के अधीन कराए गए कार्यों का था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी शिकायतकर्ता ठेकेदार से पहले 90 हजार रुपये रिश्वत ले चुका था। सीबीआई ने मामले में गुरुवार को आरोपी आशीष अग्रवाल को शिकायतकर्ता से 1.5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:कानूनगो घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने ऐसे फंसाया जाल में

शिकायत पर सीबीआई ने बिछाया था जाल

सीबीआई ने इसके अलावा बुधवार को बैंक आफ बड़ौदा की नोनारी बुजुर्ग शाखा, कानपुर देहात के शाखा प्रबंधक गौरव वर्मा तथा बैंक मित्र राघवेंद्र सिंह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की थी। आरोप है कि शाखा प्रबंधक ने पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ब्याज अनुदान से जुड़े दस्तावेज जारी करने के बदले शिकायतकर्ता से 25 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। बैंक प्रबंधक ने यह रकम राघवेंद्र सिंह के माध्यम से मांगी थी। सीबीआई ने शिकायत के सत्यापन के बाद गुरुवार को अपना जाल बिछाया और आरोपी राघवेंद्र सिंह को शिकायतकर्ता से 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

ये भी पढ़ें:यूपी में CBI की कार्रवाई, 3 लाख की रिश्वत लेते मेरठ कैंट बोर्ड का सदस्य गिरफ्तार

कूड़ा रेहड़े की जांच के नाम पर 10 हजार रुपये रिश्वत लेते दरोगा गिरफ्तार

वहीं दूसरी ओर सहारनपुर में एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की है। तीतरो ग्राम पंचायत के कूड़ा ढोने वाले रेहड़े को लेकर हुए विवाद में जांच के नाम पर रिश्वत मांगना एक दरोगा को भारी पड़ गया। गांव असावटा में निवर्तमान प्रधान संजीव कुमार और ग्रामीण मुकेश कुमार के बीच ग्राम पंचायत के कूड़ा ढोने वाले रेहड़े को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। ग्राम सभा में पहले तीन रेहड़े संचालित होते थे और उन पर तीन सफाईकर्मी तैनात थे। बाद में एक सफाई कर्मचारी का तबादला होने से एक रेहड़ा खाली रहने लगा। इसी बीच यह रेहड़ा गायब हो गया, इसे लेकर निवर्तमान प्रधान ने पुलिस में शिकायत करते हुए मुकेश कुमार पर आरोप लगाए थे। अपना पक्ष रखने को लेकर मुकेश कुमार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया।

आरोप है कि इसी प्रकरण की जांच और प्रार्थना पत्र के निस्तारण के एवज में थाना तीतरों में तैनात दरोगा देशपाल सिंह ने उससे 10 हजार रुपये रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना भ्रष्टाचार निवारण संगठन को दी, जिसके बाद मामले का सत्यापन किया गया। शिकायत सही पाए जाने पर टीम ने गुरुवार को जाल बिछाया। तय योजना के तहत शिकायतकर्ता दरोगा के पास पहुंचा और उसे 10 हजार रुपये दिए। जैसे ही दरोगा ने रकम अपने कब्जे में ली, विजिलेंस टीम ने थाना तीतरों के मुख्य गेट के सामने दरोगा को रंगेहाथ दबोच लिया। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
CBI Raid Up Latest News Lucknow News
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।