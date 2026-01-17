यूपी में बड़े अभियान की तैयारी, बन गया पूरा ऐक्शन प्लान; 3 करोड़ महिलाओं को सीधा लाभ
उप मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि जिलों को बताया जाए कि उन्हें इस लक्ष्य के सापेक्ष कितने स्वयं सहायता समूहों का गठन करवाना है और कितने नए सदस्यों को जोड़ना है। सुनिश्चित किया जाए कि राशि का समयबद्ध और शत प्रतिशत उपयोग किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश में बड़े अभियान की तैयारी है। यहां एक करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसके लिए तैयार एक्शन प्लान धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत तीन करोड़ पात्र महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने और इनमें से कम से कम एक करोड़ को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
अब तक प्रदेश में 9,06,225 स्वयं सहायता समूहों का गठन करके 99,39,191 परिवारों की महिलाओं को इस योजना में शामिल किया गया है।
जीरो पावर्टी अभियान के तहत ऐसे 6,67,075 परिवार चिह्नित किए गए हैं, जो अभी तक समूहों से नहीं जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं में शामिल और छूटे हुए लोगों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाएगा। इससे महिलाओं को बैंकिंग, ऋण सुविधा, प्रशिक्षण, आजीविका संवर्धन व सामाजिक-सामुदायिक सशक्तीकरण जैसे लाभ प्राप्त होंगे।
उप मुख्यमंत्री ने मंडल, जिला और विकास खंड स्तर पर समितियों के गठन के निर्देश दिए हैं। मंडल समिति की अध्यक्षता मंडलायुक्त करेंगे और वह हर तीन महीने में वे अनिवार्य रूप से समीक्षा करेंगे। जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और उन्हें मासिक समीक्षा करनी होगी। ब्लॉक स्तर पर खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समित होगी, जिसे हर 15 में समीक्षा करनी होगी। उप मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि शासन को हर 15 दिन में योजना के प्रगति की रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाए।