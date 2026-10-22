राजधानी लखनऊ में बड़े बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी, निशाने पर कई शोरूम और कॉम्प्लेक्स

लखनऊ में जाम के झाम को खत्म करने के लिए बड़े बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी हो रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के निशाने पर अयोध्या रोड के कई शोरूम और कॉम्प्लेक्स आ गए हैं।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर बड़े बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी हो रही है। अयोध्या रोड पर यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण सख्त कदम उठाने जा रहा है। सड़क और हाईवे पर वाहनों की पार्किंग रोकने के लिए सड़क के दोनों ओर स्थित कॉम्प्लेक्स, शोरूम,व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त कराई जाएगी। जिन भवनों में पार्किंग के लिए निर्धारित जगह पर शोरूम, दुकानें या अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, उन्हें हटाकर पार्किंग स्थल खाली कराया जाएगा। इसके लिए एलडीए संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों और भवन मालिकों को नोटिस जारी करेगा।

पिछले सप्ताह उच्चस्तरीय बैठक में यातायात व्यवस्था सुधारने को लेकर यह निर्णय लिया गया था। इसके बाद एलडीए के जोनल अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण अब अयोध्या रोड के दोनों ओर स्थित ऐसे भवनों को चिह्नित कर नोटिस देने की तैयारी में है जहां पार्किंग की जगह का इस्तेमाल दूसरे कामों में किया जा रहा है।

पार्किंग की जगह पर बनाईं दुकानें हटानी पड़ेंगी एलडीए की कार्रवाई उन भवनों पर केंद्रित होगी, जहां नक्शे में पार्किंग के लिए निर्धारित जगह पर दुकानें, शोरूम या कॉम्प्लेक्स बना लिए गए हैं। ऐसे निर्माण हटाकर पार्किंग की जगह खाली कराई जाएगी, ताकि वाहन भवन परिसर के अंदर खड़े कर सकें। जहां नियमों के तहत संभव होगा, वहां कंपाउंडिंग की प्रक्रिया के जरिए भवन संबंधी अनियमितताओं का निस्तारण कराकर पार्किंग का इंतजाम करना पड़ेगा।

अहमदपुर और रौनाई में बनेंगे कंट्रोल रूम एनएचएआई के अधिकारियों के अनुसार अहमदपुर और रौनाई में कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे, जहां से हाईवे पर लगे सारे कैमरों को कंट्रोल किया जाएगा। कैमरों की नजर से पूरे हाईवे पर निगरानी के दौरान कहीं से कोई आपात स्थिति मिलने पर तुरंत पेट्रोलिंग टीम को सूचना दी जाएगी, जिससे कि वह कम समय में मौके पर पहुंच कर समस्या का समाधान करे। कंट्रोल रूम पास के ट्रैफिक कंट्रोल रूम से भी जुड़ा रहेगा, जिससे ओवरस्पीडिंग के चालान किए जा सकें।

नोटिस के बाद नहीं हटाया कब्जा तो कार्रवाई होगी प्राधिकरण की ओर से नोटिस जारी होने के बाद संबंधित भवन मालिकों को पार्किंग की जगह खाली करनी होगी। यदि निर्धारित समय में जगह खाली नहीं की गई तो एलडीए खुद कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाएगा। जरूरत पड़ने पर संबंधित हिस्सों को तोड़ने की कार्रवाई भी की जाएगी। एलडीए की इस पहल का उद्देश्य अयोध्या रोड पर वाहनों की पार्किंग को परिसरों तक सीमित करना और जाम से राहत दिलाना है।