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बिहार के मौलाना तौसीफ रजा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी पंकज लोधा मुरादाबाद से गिरफ्तार

Dinesh Rathour बरेली, वरिष्ठ संवाददाता
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बिहार के मौलाना तौसीफ रजा की ट्रेन में मारपीट और हत्या मामले में बरेली जीआरपी बड़ी को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया है।

बिहार के मौलाना तौसीफ रजा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी पंकज लोधा मुरादाबाद से गिरफ्तार

Bareilly News: उर्स-ए-ताजुश्शरिया में शिरकत करने के बाद बरेली से ट्रेन से लौट रहे मौलाना तौसीफ रजा की हत्या के मामले में बरेली जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी पंकज लोधा (30) निवासी मुरादाबाद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को मुरादाबाद में दबिश देकर हिरासत में लिया गया और पूछताछ के लिए बरेली लाया गया है। गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले की जांच एक बार फिर तेज हो गई है। जमात रजा ए मुस्तफा ने ह्यूमन राइट्स तक मामला उठाया था।

यह मामला 26 अप्रैल की उस घटना से जुड़ा है, जब मौलाना तौसीफ रजा उर्स में शामिल होने के बाद सिवान ट्रेन से वापस लौट रहे थे। आरोप है कि सफर के दौरान उनके साथ मारपीट की गई और बाद में उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और धार्मिक संगठनों में भारी आक्रोश फैल गया था। मामले को नया मोड़ तब मिला जब मृतक की पत्नी तबस्सुम का एक ऑडियो संदेश सामने आया। इसमें उन्होंने दावा किया था कि उनके पति के साथ ट्रेन में गलत व्यवहार किया गया और उन्होंने मदद की गुहार भी लगाई थी। इसके बाद जीआरपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी साक्ष्य, सर्विलांस और अन्य पहलुओं पर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका और मजबूत हुई। इसी आधार पर पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और आरोपी तक पहुंचने में सफलता हासिल की।

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परिवार के साथ खड़ा संगठन

जमात रजा-ए-मुस्तफा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान मियां ने कहा कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए संगठन हर संभव प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति की मौत का मामला नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रेलवे की जिम्मेदारी है। यदि ऐसी घटनाएं होती रहीं तो लोगों का रेलवे पर भरोसा कमजोर होगा। उन्होंने जल्द ही रेल मंत्री से मुलाकात कर ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने की मांग करने की बात भी कही।

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जीआरपी थाने पहुंचे परिजन

गिरफ्तारी के बाद मृतक की पत्नी तबस्सुम, उनके भाई और जमात रज़ा-ए-मुस्तफा के पदाधिकारी जीआरपी थाने पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात कर मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान डॉ. मेहंदी हसन, शमीम अहमद, मोइन खान, कौसर अली, शाईबुद्दीन रजवी, सय्यद इकरार अली, फरहान रजा, मौलाना रहबर, अदनान हसन और सय्यद दानिश हुसैन समेत संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

जांच के घेरे में अन्य लोग भी

जीआरपी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के आधार पर मामले में अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और वारदात में शामिल संभावित सहयोगियों की पहचान करने में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद मामले में और भी अहम खुलासे हो सकते हैं।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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