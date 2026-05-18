शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या में बड़ी सफलता, यूपी से एक और आरोपी गिरफ्तार, दिल्ली ले गई सीबीआई
मुजफ्फरनगर में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या में एक और सफलता मिली है। सीबीआई टीम ने पुलिस के साथ मिलकर पीए की हत्या के आरोपी को दिल्ली-दून हाईवे स्थित छपार टोल प्लाजा से सोमवार को गिरफ्तार कर लिया।
Muzaffarnagar News: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या में एक और सफलता मिली है। सीबीआई टीम ने मुजफ्फरनगर की पुलिस के साथ मिलकर पीए की हत्या के आरोपी को दिल्ली-दून हाईवे स्थित छपार टोल प्लाजा से सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार के दौरान आरोपी, अपने परिवार के साथ हरिद्वार से लौट रहा था। सीबीआई ने पुलिस सुरक्षा में उसे मुजफ्फरनगर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया। यूपी और बिहार से अब तक चार आरोपियों को पकड़ा जा चुका है।
अदालत से ट्रांजिट रिमांड मिलने पर टीम उसे अपने साथ लेकर दिल्ली चली गई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद छह मई को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई थी। इस मामले में सीबीआई टीम मयंक राज मिश्रा, विक्की मौर्य और राज सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
सीबीआई ने अलसुबह की कार्रवाई
सोमवार अलसुबह करीब साढ़े चार बजे सीबीआई और मुजफ्फरनगर पुलिस टीम ने हत्या में शामिल आरोपी राजकुमार सिंह निवासी रातोपुर चिलकाहार, जिला बलिया को छपार टोल से हिरासत में ले लिया। आरोपी कार से अपने परिवार की दो महिलाओं व एक बुजुर्ग के साथ हरिद्वार से लौट रहा था। सीबीआई टीम ने छपार थाने में उससे घंटों पूछताछ की, दोपहर बाद पुलिस सुरक्षा में उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता अग्रवाल की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिलने पर सीबीआई टीम आरोपी को लेकर दिल्ली रवाना हो गई। सीबीआई टीम को डीएसपी राजेश कुमार सिंह लीड कर रहे थे। आरोपी के साथ मौजूद परिवार को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है।
एक सप्ताह पहले भी यूपी से गिरफ्तार हुआ था आरोपी
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक (पीए) चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में सबसे पहले एक सप्ताह पहले बलिया निवासी राज सिंह को अयोध्या से गिरफ्तार किया गया था। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने अयोध्या पुलिस के सहयोग से आरोपी को पकड़ा और अपने साथ ले गई थी। आरोपी राज सिंह अपनी मां के साथ कार से अयोध्या राममंदिर दर्शन करने आया था। दर्शन के बाद सरयू नदी व अन्य स्थानों पर भ्रमण के बाद बलिया वापस लौटने के दौरान संयुक्त पुलिस टीम ने उसे अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के गोरखपुर-लखनऊ हाईवे स्थित बूथ नंबर चार के पास से पकड़ लिया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।