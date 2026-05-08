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नरेश कुशवाह हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता, 14 साल से फरार शार्प शूटर गंगा एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार

Dinesh Rathour हापुड़/गढ़मुक्तेश्वर
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27 दिसंबर 2012 को छात्र नेता नरेश कुशवाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात को शार्प शूटर रॉबिन सिंह ने साथी सतेंद्र सिंह के साथ मिलकर अंजाम दिया था। 14 साल बाद उसे यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार कर लिया गया है।

नरेश कुशवाह हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता, 14 साल से फरार शार्प शूटर गंगा एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार

Hapur News: राजस्थान के धौलपुर जिले के चर्चित छात्र नेता नरेश कुशवाह हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हरियाणा पुलिस ने मुख्य आरोपी शार्प शूटर रॉबिन सिंह को गिरफ्तार किया है। वह 14 साल से फरार चल रहा था और उस पर 35 हजार रुपये का इनाम घोषित था। हरियाणा पुलिस, उसका पीछा करते आ रही थी। गंगा एक्सप्रेस वे पर पहुंचने पर आरोपी शार्प शूटर सीसीटीवी में कैद हो गया और पुलिस ने उसे धर दबोचा।

27 दिसंबर 2012 को छात्र नेता नरेश कुशवाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात को शार्प शूटर रॉबिन सिंह ने साथी सतेंद्र सिंह के साथ मिलकर अंजाम दिया था। मामले में अन्य आरोपियों पूर्व विधायक बीएल कुशवाह, शिवराम कुशवाह और जीतू उर्फ जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है। शूटर रोबिन शातिर अपराधी है। उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना नाम, पहचान और घर तक बदल लिया था। यहां तक कि उसने अपने बच्चों के नाम भी बदल दिए थे।

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नेपाल समेत कई राज्यों में छिपने के लिए लिया था ठिकाना

शुरुआती वर्षों में वह नेपाल में छिपा रहा और बाद में देश के विभिन्न राज्यों में घूमता रहा। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए करीब छह हजार किलोमीटर तक पीछा किया और 500 से अधिक टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। उसकी तलाश में पुलिसकर्मियों ने चाय की दुकान पर काम किया, ट्रांसपोर्ट कंपनियों में खलासी बनकर जानकारी जुटाई और अलग-अलग राज्यों में रहकर सुराग एकत्र किए। पिछले दिनों ही उस पर इनाम की राशि बढ़ाई गई थी।

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प्लास्टिक सर्जरी कराने की योजना बना रहा था आरोपी

अब आरोपी अपनी पहचान पूरी तरह बदलने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराने की योजना बना रहा था, लेकिन इससे पहले ही गंगा एक्सप्रेस वे से पुलिस ने उसे दबोच लिया। बताया गया है कि हरियाणा पुलिस उसका पीछा कर रही थी और गंगा एक्सप्रेस वे पर पहुंचते ही शूटर रॉबिन कैमरे में कैद हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे एक्सप्रेस वे से दबोच लिया। इस ऑपरेशन में साइबर सेल के कांस्टेबल हरवेन्द्र सिंह की विशेष भूमिका रही। धौलपुर पुलिस अधिकारियों ने आरोपी को गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि लंबे समय से फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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