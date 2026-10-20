यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बड़ी बैठक, इस दिन लखनऊ आ सकते हैं अमित शाह
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में 30 और 31 अक्टूबर को बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह के शामिल होने की भी चर्चा है। मीटिंग में अमित शाह कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर मंत्र दे सकते हैं।
UP Assembly Election 2027: यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। संगठन को चुनावी मोड में लाने और मिशन 2027 की रणनीति को धार देने के लिए राजधानी लखनऊ में पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। लखनऊ में 30 और 31 अक्टूबर को मीटिंग प्रस्तावित की गई है।
सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह 30 अक्टूबर को लखनऊ पहुंच सकते हैं। उनके प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने की संभावना है। इस दौरान वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर व्यापक मंथन किया जाएगा। खास तौर पर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने और चुनावी रणनीति को प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारने पर चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि चुनाव को लेकर अमित शाह कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र भी दे सकते हैं।
चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दी जा सकती है जिम्मेदारी
भाजपा नेतृत्व की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव से काफी पहले संगठन को पूरी तरह सक्रिय कर दिया जाए। इसके तहत पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों से जुड़े लक्ष्य और जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक माहौल, सरकार के कामकाज और आगामी चुनाव में पार्टी की प्राथमिकताओं पर भी बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। अमित शाह के संभावित लखनऊ दौरे को इसी चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। उनके संबोधन में संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की भूमिका और मिशन 2027 को लेकर पार्टी की दिशा स्पष्ट किए जाने की संभावना है।
संगठनात्मक स्तर पर तैयारियों को गति देना चाहती है भाजपा
प्रदेश कार्यसमिति की बैठक बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इसके जरिए पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संगठनात्मक स्तर पर तैयारियों को गति देना चाहती है। बैठक में प्रदेश और जिला स्तर के संगठन की स्थिति की समीक्षा के साथ-साथ आने वाले महीनों के लिए चुनावी रोडमैप पर भी चर्चा हो सकती है। सूत्रों की मानें तो भाजपा का फोकस फिलहाल संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और चुनावी तैयारियों को बूथ स्तर तक पहुंचाने पर है। ऐसे में 30-31 अक्टूबर को होने वाली प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को उत्तर प्रदेश में मिशन 2027 की तैयारियों की दिशा तय करने वाली अहम बैठक के तौर पर देखा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।