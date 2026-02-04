Hindustan Hindi News
major announcement for nomadic community in up will receive permanent housing problem of identification will be resolved
यूपी में इन लोगों के लिए बड़ा ऐलान, मिलेगा स्थाई आवास; पहचान की समस्या होगी खत्म

संक्षेप:

Feb 04, 2026 08:37 pm ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
यूपी में इधर-उधर घूमकर गुजारा करने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज है। घुमंतु समाज के लोगों के स्थाई आवास और पहचान के दस्तावेजों की समस्या जल्द खत्म होगी। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण ने बुधवार को ऐलान किया कि समाज के सबसे वंचित वर्गों में से एक घुमंतु समाज को स्थायी आवास और पहचान से जुड़े दस्तावेज दिलाए जाएंगे। घुमंतू समाज के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सभी आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।

उन्होंने ये बात समाज के सबसे वंचित वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से बुधवार को घुमंतू समाज के प्रतिनिधियों से गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार घुमंतू समाज के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। उस दौरान प्रतिनिधियों ने अपने समाज से जुड़ी प्रमुख समस्याओं को उनके सामने रखा था।

प्रतिनिधियों ने बताया कि घुमंतू समाज के अधिकांश लोग आज भी स्थायी निवास के बिना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पहचान से जुड़े दस्तावेज न होने के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घुमंतू समाज के लोगों ने जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड उपलब्ध कराने की मांग की।

इस पर मंत्री असीम अरुण ने आश्वासन दिया कि घुमंतू समाज के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सभी आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार घुमंतू समाज के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इस मौके पर घुमंतू समाज के प्रतिनिधि रवेंद्र कुमार, गौतम कुमार समेत कई लोग मौजूद थे।

