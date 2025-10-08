यूपी में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, आठ वरिष्ठ आईएएस अफसरों के तबादले

यूपी में बुधवार की देर रात एक बार फिर कई आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। कई विभागों के निदेशकों को बदल दिया गया। कुल आठ अफसरों की जिम्मेदारी बदली गई है। कानपुर नगर आयुक्त और रायबरेली के मुख्य विकास अधिकारी को बदला गया है।

यूपी की योगी सरकार ने बुधवार की रात एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। आठ आईएएस अफसरों की जिम्मेदारियों में बदलाव कर दिया है। कई विभागों के निदेशकों को बदलने के साथ ही कानपुर नगर का नगर आयुक्त और रायबरेली के मुख्य विकास अधिकारी को बदला गया है। नियोजन विभाग, प्राविधिक शिक्षा, सड़क परिवहन निगम, स्टांप पंजीयन और राज्य पर्यटन विकास निगम के निदेशकों को बदला गया है।

सुषमा कुमारी जे सचिव, नियोजन विभाग को प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश का निदेशक नियुक्त किया गया है। वेटिंग लिस्ट में चल रहे समीर वर्मा को सचिव, नियोजन विभाग के साथ ही महानिदेशक, अर्थ एवं संख्या की जिम्मेदारी दी गई है। प्रतीक्षा में ही चल रहे प्रभु नारायण सिंह को राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। अभी तक राज्य सड़क परिवहन निगम में प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहे मासूम अली सरवर को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है।