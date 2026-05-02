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यूपी STF की बड़ी कार्रवाई: दारोगा और होमगार्ड भर्ती परीक्षा में ठगी करने वाले दो आरोपी बिहार से गिरफ्तार

May 02, 2026 11:37 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
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यूपी एसटीएफ ने दरोगा और होमगार्ड भर्ती परीक्षा के दौरान टेलीग्राम के माध्यम से ठगी के मामलों में दो आरोपियों अमन कुमार और निखिल ठाकुर को मुजफ्फरपुर, बिहार से गिरफ्तार किया है। दोनों मुजफ्फरपुर के निवासी हैं।

यूपी STF की बड़ी कार्रवाई: दारोगा और होमगार्ड भर्ती परीक्षा में ठगी करने वाले दो आरोपी बिहार से गिरफ्तार

यूपी एसटीएफ ने दरोगा और होमगार्ड भर्ती परीक्षा के दौरान टेलीग्राम के माध्यम से ठगी के मामलों में दो आरोपियों अमन कुमार और निखिल ठाकुर को मुजफ्फरपुर, बिहार से गिरफ्तार किया है। दोनों मुजफ्फरपुर के निवासी हैं। एसटीएफ के अनुसार यूपी पुलिस में उपनिरीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए 14 व 15 मार्च को हुई लिखित परीक्षा के दौरान एक गिरोह ने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ठगी पेपर लीक होने का दावा कर ठगी का प्रयास किया था। एसटीएफ के उपनिरीक्षक नरेन्द्र सिंह व उनकी टीम ने शुक्रवार को मामले में वांछित आरोपी अमर को बिहार से गिरफ्तार किया।

पूछताछ में अमन ने बताया कि उसने अपने साथी सूर्यांश के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से पहले टेलीग्राम चैनल पर पेपर उपलब्ध कराने का झांसा देकर ठगी करते थे। टेलीग्राम पर यूपीएसआई एक्जाम पेपर के माध्यम भी ऐसा ही प्रयास किया गया था। ठगी की रकम वसूलने के लिए अमन के बैंक खाते का इस्तेमाल होता था। मामले में लखनऊ की हुसैनगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। ऐसे ही बीते दिनों हुई होमगार्ड भर्ती परीक्षा के दौरान टेलीग्राम के माध्यम से ठगी करने के मामले में निखिल ठाकुर को भी मुजफ्फरपुर, बिहार से पकड़ा गया है।

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आरोपी निखिल ठाकुर ने पूछताछ में बताया कि वह अपने साथी साथी सिद्धार्थ मिश्रा के साथ मिलकर प्रतियोगी परीक्षाओं से पूर्व टेलीग्राम चैनल के माध्यम से लोगों को प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का झांसा देकर ठगी करते थे। दोनों यूपीआई आईडी तथा बार कोड जारी कर ठगी की रकम वूसलते थे। सिद्धार्थ ने क्यूआर कोड जारी किया था और वर्चुअल नंबर से चैनल बनाया था। इस मामले में भी लखनऊ की हुसैनगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज था।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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