ट्रिपल मर्डर मामले में बड़ी कार्रवाई, आरोपियों के तीन मकानों को एलडीए ने बुलडोजर से गिरवाया
लखनऊ ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एलडीए ने पुलिस के साथ मिलकर तीनों आरोपियों के मकानों को बुलडोज से गिरवा दिया है।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। लखनऊ के सआदतगंज में तीन लोगों की गोली मारकर हत्या के मामले में बड़ी आरोपी हुई है पुलिस ने प्रशासन की टमी ने आरोपित ऋषभ शुक्ला के परिवार के तीन मकानों पर बुधवार को बुलडोजर से गिरा दिया है। प्राधिकरण की टीम ने करीब चार हजार वर्गफुट जमीन पर बने तीनों मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की। देर शाम तक एक मकान पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया था जबकि बाकी दोनों मकानों को तोड़ने का काम देर रात तक जारी रहा। कार्रवाई के बाद तीनों मकान रहने और किसी अन्य इस्तेमाल के लायक नहीं रह गए।
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बुधवार अपराह्न करीब तीन बजे शुरू हुई। एलडीए ने इसके लिए पोकलैंड मशीन मंगाई थी लेकिन संकरी जगह होने के कारण मशीन मकानों तक नहीं पहुंच सकी। इसके बाद जेसीबी से ध्वस्तीकरण शुरू कराया गया। देर शाम करीब साढ़े छह बजे तक एक मकान पूरी तरह गिरा दिया गया था। इसके बाद शेष दोनों मकानों को तोड़ने का काम जारी रहा।
तीनों भाइयों के नाम पर बने थे मकान
एलडीए की कार्रवाई राजेश शुक्ला, दिनेश शुक्ला और गिरीश शुक्ला के मकानों पर हुई। तीनों को आपस में भाई बताया जा रहा है। राजेश शुक्ला का बेटा ऋषभ शुक्ला ट्रिपल मर्डर का आरोपी है। उसने तीन लोगों की गोली मारकर हत्या की थी। घटना के बाद एलडीए ने मौके का सर्वे कराया था। इसमें पता चला कि मकानों की बाउंड्रीवॉल नजूल की जमीन पर बनी हुई थी। इसे हत्या के अगले दिन ही गिरा दिया गया था। हालांकि उस समय मकानों को ध्वस्त नहीं किया जा सका था।
बिना नक्शा पास कराए खड़े कर दिए थे मकान
जांच में सामने आया कि तीनों मकानों के निर्माण के लिए एलडीए से नक्शा स्वीकृत नहीं कराया गया था। इसे अवैध निर्माण मानते हुए प्राधिकरण ने 28 अक्टूबर को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया था। आरोपितों को 14 दिन के भीतर खुद अवैध निर्माण हटाने का मौका दिया गया था। निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एलडीए ने खुद मकानों को ध्वस्त कराने का फैसला लिया। बुधवार को अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, अधिशासी अभियंता मनोज सागर और जोनल अधिकारी माधवेश कुमार समेत प्राधिकरण के कई अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण शुरू कराया गया। देर रात तक टीम मौके पर डटी रही।
मजिस्ट्रेट की निगरानी में निकाला गया सामान
ध्वस्तीकरण से पहले जिला प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए थे। उनकी मौजूदगी में तीनों मकानों से घर का सामान बाहर निकलवाया गया। हर सामान की सूची तैयार कराई गई और उसे सुरक्षित रखवाया गया। पूरी प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की निगरानी में हुई ताकि बाद में सामान गायब होने या किसी तरह के नुकसान को लेकर कोई विवाद खड़ा न हो। एक-एक वस्तु की लिस्टिंग कर उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी मजिस्ट्रेट को सौंपी गई। एलडीए के अधिकारी देर रात तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी कराने में जुटे रहे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।