पंचायत चुनाव से पहले गिरी गाज, 10 ग्राम प्रधानों को किया गया सस्पेंड, जानें वजह

संक्षेप: बरेली में पंचायत चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। शिकायतों के चलते 10 प्रधानों को निलंबित किया जा चुका है। वहीं 36 शिकायतें निराधार भी पाई गई हैं।

ग्राम पंचायत चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहा है, वैसे-वैसे प्रधानों के खिलाफ शिकायतों का अंबार लगता जा रहा है। बरेली में पंचायत चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। शिकायतों के चलते 10 प्रधानों को निलंबित किया जा चुका है। वहीं 36 शिकायतें निराधार भी पाई गई हैं। वर्तमान पंचायत का कार्यकाल वर्ष 2021 में शुरू हुआ था। वैसे तो कार्यकाल संभालने के कुछ समय बाद ही प्रधानों के विरुद्ध शिकायतें आना शुरू हो गई थीं, मगर बीते एक वर्ष में शिकायतों की संख्या बढ़ी है। तकरीबन 80 शिकायतें डीएम कार्यालय को प्राप्त हुई हैं जिनकी गंभीरता से जांच कराई गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अधिकांश शिकायतें नाली, खड़ंजा, सीसी रोड आदि के निर्माण में घोटाले से जुड़ी रही। बिना काम कराए पैसा निकालना। अपने करीबियों के खाते में पैसा ट्रांसफर करना, एक ही काम के लिए अलग-अलग मद से पैसा निकालना जैसे आरोप लगते रहे। जांच के आधार पर अभी तक बराथानपुर की प्रधान रीता देवी, खमरिया के आरिफ, भोजपुर के मेवाराम, सकरस के अनीस अहमद, बेहटा बुजुर्ग की जैबुन निशा अंसारी, मरगापुर की निशा गंगवार, चकदहा के छोटे, बल्लिया के विनोद गुप्ता, लीलौर सहसा की आरती और लीलौर बुजुर्ग की राम रोशनी देवी को निलंबित किया गया। अधिकांश मामलों में प्रधानों ने हाई कोर्ट की शरण ली।