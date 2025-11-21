सोनभद्र खदान हादसे में बड़ा ऐक्शन, माइंस मैनेजर समेत चार आरोपी गिरफ्तार, मालिक की तलाश

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsMajor action taken Sonbhadra mine accident four accused including mine manager arrested owner sought
संक्षेप:

सोनभद्र खनन हादसे में बड़ी कार्रवाई हुई है। पहाड़ी धंसने से सात लोगों की मौत के बाद हादसे की जांच के लिए गठित एसआईटी ने शुक्रवार को चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक माइंस मैनेजर और तीन मेठ शामिल हैं।

Fri, 21 Nov 2025 07:12 PMDinesh Rathour सोनभद्र/ओबरा
सोनभद्र खनन हादसे में बड़ी कार्रवाई हुई है। पहाड़ी धंसने से सात लोगों की मौत के बाद हादसे की जांच के लिए गठित एसआईटी ने शुक्रवार को चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक माइंस मैनेजर और तीन मेठ शामिल हैं। टीम नामजद दो आरोपियों और अज्ञात मालिक की तलाश में जुटी है। बिल्ली मारकुंडी में मेसर्स कृष्णा माइनिंग वर्क्स की खदान में 15 नवंबर को ड्रिलिंग के दौरान पहाड़ी का बड़ा हिस्सा ढह गया था। हादसे में सात मजदूरों की दबकर मौत हो गई थी। 16 नवंबर को ओबरा पुलिस ने अज्ञात मालिक, घोरावल के पूर्व ब्लॉक प्रमुख मधुसूदन सिंह और दिलीप केशरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया किया था।

इस बीच गुरुवार को एसपी अभिषेक वर्मा ने सीओ ओबरा हर्ष पांडेय के नेतृत्व में पांच सदस्यीय एसआईटी (विशेष जांच दल) गठित कर दी। टीम ने पड़ताल के दौरान चार और आरोपियों की पहचान की। शुक्रवार को एसआईटी ने माइंस मैनेजर अनिल कुमार झा, माइंस मेठ अजय कुमार, चंद्रशेखर और गौरव सिंह को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि खदान में ड्रिलिंग और विस्फोटक मानकों में हो रही अनियमितताओं की सूचना खान सुरक्षा निदेशक को नहीं दी थी। मजदूरों की सुरक्षा का पालन भी नहीं किया। खदान कार्य बंद करने के निर्देश के बाद भी मालिक और ठेकेदारों के दबाव में मजदूरों को लगाया गया था।

ये आरोपी पकड़े गए

  1. माइंस मैनेजर अनिल कुमार झा निवासी इब्राहिमपुर, थाना बहेरा, जिला दरभंगा बिहार (वर्तमान पता निवारणपुर, थाना दोरंदा, जिला रांची, झारखंड)।
  2. माइंस मेठ अजय कुमार निवासी बिल्ली पोखरा के पास, ओबरा।
  3. माइंस मेठ चंद्रशेखर निवासी अग्रवाल नगर कॉलोनी, वार्ड 18, ओबरा।
  4. माइंस मेठ गौरव सिंह निवासी वीआईपी रोड, सेक्टर आठ, ओबरा।

मानक से अधिक ड्रिलिंग करने से खदान हुई कमजोर

एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि एसआईटी जांच में यह भी पाया गया कि मानक से अधिक ड्रिलिंग किए जाने के कारण खदान की संरचना कमजोर हो गई थी। इसके बावजूद लगातार ड्रिलिंग से पत्थर का विशाल हिस्सा अचानक ढह गया और उसके नीचे दबकर सात मजदूरों की मौत हो गई थी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Sonbhadra News Up Latest News
