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सरकारी जमीन का फर्जी पट्टा करने में बड़ी कार्रवाई, बर्खास्त एसडीएम समेत छह लोग गिरफ्तार

Dinesh Rathour संभल, कार्यालय संवाददाता
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संभल में सरकारी जमीन का फर्जी तरीके से पट्टा आवंटन करने के मामले में पुलिस ने बर्खास्त एसडीएम समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने डीएम की रिपोर्ट के आधार पर ये कार्रवाई की है। 

सरकारी जमीन का फर्जी पट्टा करने में बड़ी कार्रवाई, बर्खास्त एसडीएम समेत छह लोग गिरफ्तार

Sambhal News: यूपी के संभल जिले में गैर आबाद ग्राम सुखैला में प्रतिबंधित सरकारी भूमि का फर्जी पट्टा आवंटन करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने तत्कालीन एसडीएम, पूर्व ग्राम प्रधान, सेवानिवृत्त राजस्व एवं चकबंदी अधिकारियों सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट और वर्तमान लेखपाल स्वाती शर्मा की तहरीर के आधार पर की गई है।

मामला जुनावई थाना क्षेत्र के गैर आबाद ग्राम सुखैला की झाऊ एवं रेत श्रेणी की करीब 71.55 हेक्टेयर सरकारी भूमि के कथित फर्जी आवंटन से जुड़ा है। आरोप है कि राजस्व और चकबंदी अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी करते हुए कूटरचित अभिलेख तैयार कर सरकारी भूमि का पट्टा अपात्र लोगों के नाम कर दिया। इसी भूमि को लेकर वर्ष 2018 में भी 58 कथित अपात्र लाभार्थियों और नौ अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध धोखाधड़ी, कूटरचना और आपराधिक षड्यंत्र समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। उस समय फर्जी प्रविष्टियां निरस्त कर दी गई थीं, लेकिन इसके बावजूद वर्ष 2019 में फिर से 162 लोगों के पक्ष में पट्टे स्वीकृत कर दिए गए। बाद में जांच में सामने आया कि आवंटन प्रक्रिया में राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया तथा भूमि के आवंटन में गंभीर अनियमितताएं हुईं।

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डीएम द्वारा गठित जांच समिति ने की थी कार्रवाई की संस्तुति

जिलाधिकारी द्वारा गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध वैधानिक एवं विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की थी। शुक्रवार को भौना नंगला हल्का क्षेत्र की लेखपाल स्वाती शर्मा ने थाना जुनावई में तहरीर देकर तत्कालीन एसडीएम, तहसील एवं चकबंदी अधिकारियों, राजस्व कर्मचारियों, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों सहित कुल 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। इसी तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने वर्तमान में तैनात संबंधित लेखपाल अमित कुमार को निलंबित कर दिया है।

हाथरस और हरदोई में तैनात तत्कालीन तकबंदी अधिकारी निलंबित

इस मामले में शासन ने हाथरस में तैनात मनवीर और हरदोई में तैनात भीमराव सिंह तत्कालीन चकबंदी अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में आरोपी तत्कालीन एसडीएम ओमवीर सिंह को पहले ही रिश्वत लेने के एक अन्य मामले में सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले शासन द्वारा बर्खास्त किया जा चुका है।

इन छह आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

भीमराव (52) पुत्र दीवान सिंह, निवासी के-56 शास्त्री नगर, थाना कवि नगर, गाजियाबाद व हाल निवासी बिलग्राम, हरदोई (तत्कालीन चकबंदी लेखपाल)
जय भारद्वाज (52) पुत्र श्रीनिवास शर्मा, निवासी गवां, थाना रजपुरा (तत्कालीन प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता-राजस्व)
राजवीर सिंह (62) पुत्र ईश्वरी, निवासी मोहल्ला लेखपाल कॉलोनी, बबराला (सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक)
महेंद्र सिंह (62) पुत्र बृजलाल, निवासी मोहल्ला देरीगांव, थाना कटघर मुरादाबाद (सेवानिवृत्त सहायक चकबंदी अधिकारी)
विक्रांत कुमार (50) पुत्र वीरेंद्र सिंह, निवासी असदपुर, थाना जुनावई (तत्कालीन ग्राम प्रधान, असदपुर)
ओमवीर सिंह (63) पुत्र चरन सिंह, निवासी निरंजनपुरी, थाना क्वार्सी, जनपद अलीगढ़ (तत्कालीन सेवानिवृत्त एवं बर्खास्त एसडीएम)

‘संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया, जुनावई थाना क्षेत्र के ग्राम सुखैला में सरकारी झाऊ एवं रेत श्रेणी की भूमि का फर्जी पट्टा आवंटन में अनियमितता एवं कूटरचना के संबंध में प्राप्त तहरीर तथा जिलाधिकारी की जांच आख्या के आधार पर कुल 19 नामजद आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में बर्खास्त एसडीएम, ग्राम प्रधान, चकबंदी एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। शेष आरोपियों की तलाश जारी है।’

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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