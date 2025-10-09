Major action taken over delay providing electricity connection Chandauli executive and junior engineer suspended बिजली कनेक्शन देने में देरी पर बड़ा ऐक्शन, चंदौली के अधिशासी और अवर अभियंता सस्पेंड, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बिजली कनेक्शन देने में देरी पर चंदौली के अधिशासी और अवर अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। गुरुवार को समीक्षा बैठक के दौरान पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने मामले को संज्ञान में लिया और व्यापक निर्देश दिए।

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाताThu, 9 Oct 2025 09:55 PM
बिजली कनेक्शन देने में देरी पर बड़ा ऐक्शन, चंदौली के अधिशासी और अवर अभियंता सस्पेंड

बिजली कनेक्शन देने में देरी पर चंदौली के अधिशासी और अवर अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। गुरुवार को समीक्षा बैठक के दौरान पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने मामले को संज्ञान में लिया और व्यापक निर्देश दिए। चंदौली डिविजन में उपभोक्ता ने 13 अगस्त को वाणिज्यिक कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। इस्टीमेट की रकम भी उसने जमा कर दी थी। बावजूद इसके उसे कनेक्शन नहीं दिया गया। यह शिकायत अध्यक्ष के पास आई तो उन्होंने मामले की जानकारी ली। देरी के जिम्मेदार अधिशासी अभियंता और अवर अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, इस मामले की जांच में अन्य जिम्मेदार भी तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। डॉ. गोयल ने कहा कि उपभोक्ताओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बिजली बिल वसूली के लिए चले अभियान

डॉ. गोयल ने बिजली बिल वसूली के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी मिशन के तौर पर इसमें जुटें। एक-एक बिजली बकाएदार से संपर्क करके उनसे बकाया वसूला जाए। एमडी, निदेशक और मुख्य अभियंता लगातार इस मामले की समीक्षा करें। अध्यक्ष ने कहा कि जो लोग काम में लापरवाही कर रहे हैं उनपर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि उपकेंद्रों पर टीजी-2 की ड्यूटी लगाई जाए। वे बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज करें और सुबह 10 बजे से उपस्थित रहें। जहां अवर अभियंता नहीं हैं, वहां योग्यता और आवश्यकता के अनुसार टीजी-2 का उपयोग किया जाए।

