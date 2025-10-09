बिजली कनेक्शन देने में देरी पर बड़ा ऐक्शन, चंदौली के अधिशासी और अवर अभियंता सस्पेंड

बिजली कनेक्शन देने में देरी पर चंदौली के अधिशासी और अवर अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। गुरुवार को समीक्षा बैठक के दौरान पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने मामले को संज्ञान में लिया और व्यापक निर्देश दिए। चंदौली डिविजन में उपभोक्ता ने 13 अगस्त को वाणिज्यिक कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। इस्टीमेट की रकम भी उसने जमा कर दी थी। बावजूद इसके उसे कनेक्शन नहीं दिया गया। यह शिकायत अध्यक्ष के पास आई तो उन्होंने मामले की जानकारी ली। देरी के जिम्मेदार अधिशासी अभियंता और अवर अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, इस मामले की जांच में अन्य जिम्मेदार भी तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। डॉ. गोयल ने कहा कि उपभोक्ताओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।