बच्चे की मौत पर बड़ा ऐक्शन, तकनीकी सुपरवाइजर हटा, अवर अभियंता के निलंबन की संस्तुति

गोरखपुर में वार्ड नंबर पांच मानबेला क्षेत्र में खुले ट्रेंच में गिरकर 12 साल के बच्चे की मौत के मामले में बड़ा ऐक्शन हुआ है। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने मानबेला हादसे वाले क्षेत्र में तैनात तकनीकी सुपरवाइजर को कार्यमुक्त कर दिया है। वहीं, लोक निर्माण विभाग से डेपुटेशन पर आए अवर अभियंता संजय गुप्ता के खिलाफ निलंबन की संतुति करते हुए लोक निर्माण के मुख्य अभियंता को पत्र लिखा है।

बतादें कि महानगर के वार्ड नंबर पांच मानबेला क्षेत्र में खुले ट्रेंच में गिरने से 12 वर्षीय कन्हैया चौरसिया की मौत हो गई थी। इस घटना ने विकास कार्यों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि ट्रेंच पर समय रहते स्लैब लगा दिया गया होता मासूम की जान बच सकती थी। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने गुरुवार रात कन्हैया के परियोजना से मुलाकात कर सांत्वना दी। कन्हैया चौरसिया के दिव्यांग माता-पिता का दिव्यांग प्रमाण बना दिव्यांग कल्याण विभाग की सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

घटना की जांच जांच के निर्देश गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने आरसीसी नाला का निर्माण प्रभा कंस्ट्रक्शन फर्म से कराया था। निर्माण कार्य जून 2025 में पूर्ण हो चुका था, लेकिन कई स्थानों पर ट्रेंच खुला छोड़ दिया गया। जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां लोहे की छड़ें बाहर निकली मिली। नीचे की ढलाई भी अधूरी थी। हादसे के उपरांत प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने जांच के निर्देश दिए हैं। प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह के नेतृत्व में टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उपाध्यक्ष ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि कार्य पूर्ण होने के बाद भी सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं किए हुए? निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी? 11 अगस्त को तिवारीपुर में मासूम आफरीन नाले में डूब कर मौत हो गई थी लेकिन काफी हल्ला मचा। लेकिन उसकी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार ठहरा कोई एक्शन नहीं हुआ।