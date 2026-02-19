बच्चे की मौत पर बड़ा ऐक्शन, तकनीकी सुपरवाइजर हटा, अवर अभियंता के निलंबन की संस्तुति
गोरखपुर में वार्ड नंबर पांच मानबेला क्षेत्र में खुले ट्रेंच में गिरकर 12 साल के बच्चे की मौत के मामले में बड़ा ऐक्शन हुआ है। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने मानबेला हादसे वाले क्षेत्र में तैनात तकनीकी सुपरवाइजर को कार्यमुक्त कर दिया है।
गोरखपुर में वार्ड नंबर पांच मानबेला क्षेत्र में खुले ट्रेंच में गिरकर 12 साल के बच्चे की मौत के मामले में बड़ा ऐक्शन हुआ है। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने मानबेला हादसे वाले क्षेत्र में तैनात तकनीकी सुपरवाइजर को कार्यमुक्त कर दिया है। वहीं, लोक निर्माण विभाग से डेपुटेशन पर आए अवर अभियंता संजय गुप्ता के खिलाफ निलंबन की संतुति करते हुए लोक निर्माण के मुख्य अभियंता को पत्र लिखा है।
बतादें कि महानगर के वार्ड नंबर पांच मानबेला क्षेत्र में खुले ट्रेंच में गिरने से 12 वर्षीय कन्हैया चौरसिया की मौत हो गई थी। इस घटना ने विकास कार्यों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि ट्रेंच पर समय रहते स्लैब लगा दिया गया होता मासूम की जान बच सकती थी। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने गुरुवार रात कन्हैया के परियोजना से मुलाकात कर सांत्वना दी। कन्हैया चौरसिया के दिव्यांग माता-पिता का दिव्यांग प्रमाण बना दिव्यांग कल्याण विभाग की सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।
घटना की जांच जांच के निर्देश
गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने आरसीसी नाला का निर्माण प्रभा कंस्ट्रक्शन फर्म से कराया था। निर्माण कार्य जून 2025 में पूर्ण हो चुका था, लेकिन कई स्थानों पर ट्रेंच खुला छोड़ दिया गया। जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां लोहे की छड़ें बाहर निकली मिली। नीचे की ढलाई भी अधूरी थी। हादसे के उपरांत प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने जांच के निर्देश दिए हैं। प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह के नेतृत्व में टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उपाध्यक्ष ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि कार्य पूर्ण होने के बाद भी सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं किए हुए? निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी? 11 अगस्त को तिवारीपुर में मासूम आफरीन नाले में डूब कर मौत हो गई थी लेकिन काफी हल्ला मचा। लेकिन उसकी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार ठहरा कोई एक्शन नहीं हुआ।
जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने बताया, ‘मासूम की मौत का हमें भी दुख है। हमारी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। मानबेला में नाला और ट्रेंच का निर्माण कार्य जून 2025 में पूरा हो गया था। नाले और ट्रेंच पर लगाए गए स्लैब कुछ स्थानों पर चोरी हो गए। पिछले दिनों मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान भी जहां स्लैब चोरी हुए थे, वहां नए स्लैब ढाल कर लगाए गए। हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं जो भी दोषी पाया जाएगा कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित के परिवार से भी मुलाकात कर उन्हें कार्रवाई के संबंध में आश्वस्त किया है। साथ ही, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक मदद भी दिलाई जाएगी।’
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें