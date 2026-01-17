Hindustan Hindi News
यूपी के शिक्षा विभाग में बड़ा ऐक्शन, 900 अधिकारियों-कर्मचारियों की सैलरी रोकने का आदेश

यूपी के शिक्षा विभाग में बड़ा ऐक्शन, 900 अधिकारियों-कर्मचारियों की सैलरी रोकने का आदेश

संक्षेप:

मामले में अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जब तक यह ई ऑफिस का संचालन नहीं करेंगें तब तक वेतन नहीं मिलेगा। बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने समीक्षा की थी और विभागों को चेतावनी दी थी । उसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने यह कदम उठाया है।

Jan 17, 2026 11:52 pm ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
उत्तर प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ाने को ई ऑफिस के संचालन पर जोर दिया जा रहा है । फिर भी बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इसका उपयोग नहीं कर रहे । ऐसे 900 लापरवाह शिक्षा अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं । उन्होंने तत्काल ई ऑफिस का प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं । इन अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक बार भी ई ऑफिस को लॉगिन तक नहीं किया है। लापरवाह अधिकारियों में अपर बेसिक शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा निदेशक, खंड शिक्षा निदेशक और कर्मचारी शामिल हैं। मामले में अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) कमता राम से स्पष्टीकरण मांगा गया है । जब तक यह ई ऑफिस का संचालन नहीं करेंगें तब तक वेतन नहीं मिलेगा । बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने समीक्षा की थी और विभागों को चेतावनी दी थी । उसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने यह कदम उठाया है।

शिक्षा विभाग के 42 वरिष्ठ सहायकों के लिए गुड न्यूज

वहीं शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत 42 वरिष्ठ सहायकों के लिए गुड न्यूज है। उनकी प्रधान सहायक के पद पर पदोन्नति हुई है। अपर शिक्षा बेसिक कामताराम पाल ने पदोन्नत पाने वाले कर्मचारियों को वर्तमान तैनाती स्थल पर ही पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए उसकी सूचना संबंधित अधिकारी के माध्यम से तत्काल शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने साफ किया है कि यदि किसी कार्मिक ने कोई तथ्य छिपाकर गलत पदोन्नति प्राप्त की है तो उसकी जानकारी होने पर उनकी पदोन्नति निरस्त कर दिया जाएगा। संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं नियंत्रक अधिकारियों को पत्र लिखा है कि पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों की नवीन तैनाती संबंधी आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

