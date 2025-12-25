Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsMajor action taken in MNREGA scam in Gram Panchayat, lakhs to be recovered from VDO- Gram Pradhan
ग्राम पंचायत में मनरेगा घोटाले में बड़ा ऐक्शन, वीडीओ-प्रधान से होगी लाखों की रिकवरी

ग्राम पंचायत में मनरेगा घोटाले में बड़ा ऐक्शन, वीडीओ-प्रधान से होगी लाखों की रिकवरी

संक्षेप:

मनरेगा घोटाले में बड़ा ऐक्शन हुआ है। ग्राम पंचायत में मनरेगा के कामों में हुए 12 लाख के घोटाले में ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ), प्रधान और तकनीकी सहायक के खिलाफ एफआईआर होने के साथ ही वसूली भी होगी।

Dec 25, 2025 06:48 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के कानपुर के बिल्हौर ब्लॉक की रहीमपुर-करीमपुर ग्राम पंचायत में मनरेगा के कामों में हुए 12 लाख के घोटाले में ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ), प्रधान और तकनीकी सहायक के खिलाफ एफआईआर होने के साथ ही वसूली भी होगी। वीडीओ के निलंबन के साथ ही तकनीकी सहायक, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी व कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवा समाप्त की जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश सीडीओ दीक्षा जैन जारी किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एक माह पहले रहीमपुर-करीमपुर के चंद्र कुमार कटियार ने जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह से वर्ष 2024-25 से 2025-26 में मनरेगा के कामों में फर्जी भुगतान किए जाने की शिकायत की थी। डीएम ने मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद परियोजना निदेशक आलोक कुमार, अधिशासी अभियंता आरईएस ने जांच की। इसमें पता चला कि जिन 80 मजदूरों के खाते में भुगतान किया गया, वे 20 से 30 किमी दूर बेरहमपुर, बिल्हौर देहात, खजुरी, कुदौरा, अरौल, वरंडा, रौगांव, खाड़ामऊ के रहने वाले मिले थे। इनकी फर्जी हाजिरी लगाकर खातों में पैसा भेजा गया। टीम ने जांच में 12 लाख रुपये का गबन पाया।

टीम की रिपोर्ट के अनुसार, घोटाले में दो बीडीओ आशीष मिश्रा, बलराम, प्रधान विनोद कुमार, वीडीओ रवि यादव, तकनीकी सहायक प्रमोद कुमार, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी प्रीति अग्निहोत्री, लेखाकार देवेंद्र शर्मा, कंप्यूटर ऑपरेटर ललित कुमार दोषी पाए गए। इस पर सीडीओ ने प्रधान, वीडीओ और तकनीकी सहायक से 404356 रुपये की बराबर-बराबर की वसूली के आदेश दिए हैं। इन पर रिपोर्ट भी दर्ज होगी। बीडीओ आशीष मिश्रा पर 11400 रुपये, बलराम पर 13800 रुपये, एपीओ और लेखाकार पर 24200-24200 रुपये, कंप्यूटर ऑपरेटर पर एक हजार जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही इनसे सीआईबी बोर्ड की स्थापना न कराने पर 1.16 लाख रुपये की वसूली भी होगी।

ये भी पढ़ें:NDA ने प्रणब-मुलायम को सम्मानित किया, कांग्रेस या सपा से ऐसी उम्मीद नहीं: मोदी

सीडीओ दीक्षा जैन ने बताया कि रहीमपुर-करीमपुर ग्राम पंचायत में हुए घोटाले में वीडीओ, प्रधान और तकनीकी सहायक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आदेश जारी कर दिया है। संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त होगी। वीडीओ को निलंबित करने का भी आदेश है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Gram Pradhan अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |