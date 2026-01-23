कफ सिरप तस्करी में बड़ा एक्शन, शुभम के पिता की मर्सिडीज समेत 25 करोड़ की संपत्ति जब्त

संक्षेप: कफ सिरप तस्करी में बड़ा एक्शन हुआ है। शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल की 25 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। न्यायालय के आदेश पर सोनभद्र पुलिस ने वाराणसी पहुंचकर यह कार्रवाई की है। मर्सिडीज कार, तीन मकान और अन्य संपत्तियां जब्त की गई हैं।

वाराणसी/सोनभद्र: नशीली दवाओं के काले कारोबार के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत सोनभद्र पुलिस ने वाराणसी में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कफ सिरप तस्करी के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल की करीब 25 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत न्यायालय के आदेश पर की गई है। सिगरा के बादशाह बाग कॉलोनी स्थित मकान को भी सोनभद्र पुलिस ने जब्त किया है।

सोनभद्र के सीओ सिटी रणधीर कुमार मिश्र के नेतृत्व में भारी पुलिस बल शुक्रवार को वाराणसी पहुंचा। यहां पुलिस ने मुनादी कराते हुए तस्करी की काली कमाई से अर्जित संपत्तियों को जब्त किया। पुलिस ने वाराणसी के पॉश इलाकों में स्थित तीन आलीशान मकान और करोड़ों की कीमत वाली जमीन (भूमि) को अपने कब्जे में लेकर वहां सरकारी बैनर लगा दिया है।

जब्त की गई संपत्तियों में केवल जमीन और मकान ही नहीं, बल्कि विलासिता के साधन भी शामिल हैं। पुलिस ने मौके से एक मर्सिडीज कार और अन्य वाहन भी जब्त किए हैं। जांच में सामने आया है कि कफ सिरप की तस्करी से कमाए गए पैसों को इन संपत्तियों और लग्जरी गाड़ियों को खरीदने में निवेश किया गया था।

कोलकाता से हुई थी पिता की गिरफ्तारी इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल है, जो नशीली कफ सिरप की खेप को विभिन्न राज्यों में सप्लाई करता था। सोनभद्र पुलिस ने इस रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पूर्व में शुभम के पिता भोला जायसवाल को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। भोला जायसवाल पर इस अवैध कारोबार की फंडिंग और काली कमाई को ठिकाने लगाने का आरोप है।