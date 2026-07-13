सीएम योगी की सिटी में युवती की सरेराह पिटाई में बड़ा ऐक्शन, थानेदार और चौकी इंचार्ज समेत कई नपे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिटी गोरखपुर में युवती की सरेराह पिटाई के मामले में बड़ा ऐक्शन हुआ है। थानेदार और चौकी इंचार्ज समेत तीन पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। तीन पुलिसकर्मी निलम्बित भी किए गए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में रेलवे अस्पताल के पास पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में युवती की सरेराह पिटाई के मामले में रविवार देर रात बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। एसएसपी डॉ. कौस्तुभ ने प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर शाहपुर थानाध्यक्ष राकेश रोशन सिंह और कौवाबाग चौकी प्रभारी दुर्गेश नंदिनी को लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं मौके पर वीडियो में दिख रहे पीआरवी के दो सिपाहियों और एक उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। एक होमगार्ड के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी जा रही है। इसके साथ ही एसएसपी ने अपने पीआरओ रहे निरीक्षक जितेंद्र सिंह को शाहपुर थाने का नया प्रभारी नियुक्त किया है।

तारामंडल क्षेत्र की रहने वाली युवती अपने पिता को कार से लेकर अस्पताल जा रही थी। गुरुवार शाम रेलवे अस्पताल के पास युवती की कार और बाइक की मामूली टक्कर के बाद विवाद शुरू हो गया। बाइक सवार युवक ने फोन कर अपने साथियों को बुला लिया। कुछ ही देर में स्कॉर्पियो से पहुंचे मनबढ़ों ने कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद युवती को कार से बाहर खींच लिया गया और उसके बाल पकड़कर सड़क पर थप्पड़, लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा गया। इस दौरान युवती लगातार बचाने की गुहार लगाती रही, जबकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी तमाशबीन बने रहे।

वीडियो ने पुलिस पर उठाए सवाल घटना का वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। वीडियो में पुलिसकर्मी आरोपियों को रोकने के बजाय मूकदर्शक नजर आए, जिससे लोगों में भारी नाराजगी थी। मामला तूल पकड़ने पर एसएसपी ने पूरे प्रकरण की समीक्षा कराई। जांच में ड्यूटी में लापरवाही सामने आने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई।

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित उधर, घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित की हैं। मुख्य आरोपी मोहनापुर निवासी राज निषाद को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, छेड़खानी, मारपीट, धमकी समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा पुलिस ने आठ अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटना में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इन लोगों पर ऐक्शन शाहपुर थानाध्यक्ष राकेश रोशन सिंह लाइन हाजिर

कौवाबाग चौकी प्रभारी दुर्गेश नंदिनी लाइन हाजिर

उप निरीक्षक अभिषेक कुमार सिंह सस्पेंड

रिक्रूट कांस्टेबल अविनाश यादव सस्पेंड

पीआरवी कांस्टेबल राजमंगल सिंह सस्पेंड