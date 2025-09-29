वाराणसी में रोपवे का गंडोला गिरने की झूठी खबर फैलाने पर बड़ा ऐक्शन, दो के खिलाफ मुकदमा

यूपी के वाराणसी में रोपवे का गंडोला गिरने की झूठी खबर फैलाने पर बड़ा ऐक्शन हुआ है। किसी अन्य स्थान पर रोप-वे का गंडोला गिरने का वीडियो पोस्ट करके उसे वाराणसी का बताने पर पुलिस ने दो लोगों पर केस दर्ज किया है।

यूपी के वाराणसी में रोपवे का गंडोला गिरने की झूठी सूचना इंटरनेट मीडिया के जरिए दो लोगों ने फैलाई। सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ हैंडल पर किसी अन्य स्थान पर रोप-वे का गंडोला गिरने का वीडियो पोस्ट करके उसे वाराणसी का बताने और राजनीतिक बयानबाजी करने पर पुलिस ने दो लोगों पर केस दर्ज किया है। डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल के आदेश और रोडवेज चौकी प्रभारी पुष्कर दुबे की तहरीर पर सिगरा थाने में केस दर्ज हुआ।

एक यूजर डॉ. शीतल यादव ने ‘एक्स’ हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया था। लिखा था, ‘बनारस में मोदी जी का चार किमी का रोपवे 800 करोड़ की लागत से बना उद्घाटन होते डिब्बा टूटकर नीचे गिरा और मजे की बात है कि इसमें भाजपा का नेता भी साथ में गिर पड़ा इतनी लागत और नतीजा धड़ाम’। एक अन्य यूजर अशोक दानोदा ने भी अपने एक्स हैंडल से यही वीडियो और संदेश पोस्ट किया है। पुलिस ने भारत सरकार के रोप-वे ड्रीम प्रोजेक्ट के छवि को बदनाम करने के आरोप यह कार्रवाई की है।

बिजली कड़कने पर गंडोला स्वयं धीमे हो जाएगा वहीं विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग और एनएचएनएमएल की प्रोजेक्ट निदेशक पूजा मिश्रा ने संयुक्त रूप ने बताया कि अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए वाराणसी में चलने में वाला देश का पहला रोप-वे दैवीय आपदा से सुरक्षित है। तेज हवा, आकाशीय बिजली कड़कने पर गंडोला स्वयं धीमे हो जाएगा। बिजली आपूर्ति बंद होने पर यह खुद नजदीकी स्टेशन पर पहुंच जाएगा। कंट्रोल रूम से एक बार गंडोला बंद होने के बाद अंदर से नहीं खुलेगा।