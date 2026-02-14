पैसे लेकर नो-एंट्री से डंपर पास कराने में बड़ा ऐक्शन, टीएसआई समेत तीन निलंबित

आगरा में पैसे लेकर नो-एंट्री से वाहन को पास कराने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई में टीएसआई समेत तीन कर्मचारियों पर गाज गिरी है। शमसाबाद मार्ग पर गुतला से रोहता, ग्वालियर हाइवे की ओर जाने वाले मार्ग पर दिन में नो-एंट्री रहती है।

यूपी के आगरा में पैसे लेकर नो-एंट्री से वाहन को पास कराने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई में टीएसआई समेत तीन कर्मचारियों पर गाज गिरी है। शमसाबाद मार्ग पर गुतला से रोहता, ग्वालियर हाइवे की ओर जाने वाले मार्ग पर दिन में नो-एंट्री रहती है। सुविधा शुल्क देने पर नो एंट्री में भी बड़े वाहनों को प्रवेश मिल जाता है। इस अवैध वसूली से परेशान किसी व्यक्ति ने छिपकर वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो संज्ञान में आते ही डीसीपी यातायात सोनम कुमार ने टीएसआई शिव शंकर सिंह, मुख्य आरक्षी मोहम्मद खान व आरक्षी जितेंद्र सिंह धाकड़ को निलंबित कर दिया। मौके पर मौजूद दो होमगार्ड के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। पूरे प्रकरण की जांच एसीपी यातायात रामप्रवेश गुप्ता को दी गई है।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो शुक्रवार का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ग्वालियर और शमसाबाद मार्ग से बड़ी संख्या में भारी वाहन गुजरते हैं। शमसाबाद मार्ग से ग्वालियर मार्ग पर जाने के लिए वाहन गुतला-रोहता मार्ग का प्रयोग करते हैं। सड़क संकरी है। हालत खस्ता है। इस वजह से दोनों तरफ से भारी वाहनों के लिए नो एंट्री रहती है। नो एंट्री रात को खुलती है। दिन में यातायात पुलिस दोनों तरफ बैरियर पर तैनात रहती है।

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि गुतला कट के पास एक डम्पर आता है। एक प्राइवेट व्यक्ति डम्पर के पास जाता है। क्लीनर उसे कुछ देता है। वह मुट्ठी बंद करके वापस यातायात पुलिस कर्मियों के पास आ जाता है। डम्पर को नो एंट्री के समय भी इस मार्ग पर जाने दिया जाता है। वीडियो पर पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने संज्ञान लिया। डीसीपी यातायात को कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने तीनों पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो किधर का है, यह खुलासा नहीं किया गया था। पहले वीडियो जवाहरपुल का बताया जा रहा था। छानबीन में पता चला कि वीडियो गुतला कट के पास का है।