रायबरेली-प्रतापगढ़ हाईवे जाम करने में बड़ी कार्रवाई, 5 नामजद समेत 250 लोगों पर मुकदमा

रायबरेली-प्रतापगढ़ हाईवे जाम करने में बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले में पांच लोगों को नामजद समेत ढाई सौ लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें एक होमगार्ड भी आरोपी बनाया गया है।

यूपी के रायबरेली-प्रतापगढ़ हाईवे पर मंगलवार को शव रखकर पांच घंटे जाम लगाने में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में पांच नामजद समेत ढाई सौ लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें एक होमगार्ड भी आरोपी बनाया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मचा है। जानकारी के अनुसार, सलोन कोतवाली क्षेत्र के खमरिया पूरे कुशल गांव निवासी मेवालाल पुत्र जुगतू (35) की सड़क हादसे में मौत हो गई थी।

ग्रामीणों का आरोप था कि साइकिल सवार मेवालाल को गांव के ही बाइक सवार युवक ने रंजिशन टक्कर मारी थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी मौत हो गई। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने मंगलवार को रायबरेली-प्रतापगढ़ नेशनल हाईवे पर शव रखकर करीब पांच घंटे जाम लगा दिया था। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब ग्रामीणों को मनाने की कोशिश तो ग्रामीण और भड़क गए।

पुलिस सूत्रों का कहना है कि मृतक के परिजनों समेत मौके पर जमा करीब तीन से पांच सौ लोग बाइक सवार युवकों पर बाइक चढ़ाकर हत्या करने का आरोप लगा रहे थे। नेशनल हाईवे पर लगे भीषण जाम की सूचना पर पहुंचे एसडीएम मिथिलेश त्रिपाठी और सीओ ने जब ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया तो कुछ लोगों ने पुलिस-प्रशासन पर पथराव शुरू कर दिया। इसमें पांच पुलिसकर्मियों समेत एक दर्जन लोग घायल हो गए। दूसरी ओर करीब पांच घंटे तक हाईवे पर यातायात ठप हो गया। हालांकि प्रशासन ने रोड डायवर्जन कर यातायात को सुचारू करने का प्रयास किया, लेकिन पांच घंटे तक ग्रामीण नेशनल हाईवे से हटने को तैयार नहीं हुए।

डीएम-एसपी ने एसडीएम को कार्रवाई का आदेश दिया। इसके बाद एसडीएम की मान मनौव्वल और आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने पर किसी तरह ग्रामीण शांत हुए। इसके बाद हाईवे से जाम खुला और यातायात बहाल हुआ। इस दौरान उपद्रव कर रहे लोगों से पुलिस ने जाम हटाने के लिए कई बार अनुरोध किया गया। रोड जाम में एम्बुलेंस, रोडवेज बस, स्कूल बस आदि फंसे रहे वाहनों की लंबी कतार लग गई। हाईवे जाम करने के आरोप में कोतवाली में तैनात दरोगा डेविस चौधरी की तहरीर पर पांच नामजद समेत ढाई सौ अज्ञात लोगों पर सम्बन्धित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमें के बाद हाईवे जाम करने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।

दरोगा की तहरीर पर इन पर दर्ज किया गया मुकदमा कोतवाली में तैनात दरोगा डेविस चौधरी की तहरीर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख आजाद सिंह पुत्र अक्षयवर सिंह, अनुज सिंह पुत्र अशोक सिंह, निवासी नायन, होमगार्ड विश्वनाथ प्रताप सिंह उर्फ वीपी सिंह पुत्र उदयभान सिंह निवासी नेम का पुरवा मजरे जमुरवा बुजुर्ग, उदयभान उर्फ रिंकू अंबेडकर पुत्र रमाकांत गौतम निवासी राजापुर माफी, गौतम पुत्र रामखेलावन पासी निवासी सोनारन का पुरवा मजरे उमरी समेत ढाई सौ ज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।