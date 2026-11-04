स्कूल में बच्चे की मौत पर बड़ा ऐक्शन, प्रिंसिपल, टीचर और शिक्षा मित्र तीनों को भेजा जेल

यूपी के बलिया में स्कूल में करंट की चपेट में आने से बालक की मौत के मामले में प्रिंसिपल, टीचर और शिक्षामित्र तीनों को जेल भेज दिया गया है। बिजली विभाग के जेई पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है।

बलिया, संवाददाता। यूपी के बलिया में स्कूल में करंट की चपेट में आने से छात्र की मौत के मामले में बड़ा ऐक्शन लिया गया है। पुलिस ने प्रभारी प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक और शिक्षामित्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं, बिजली विभाग के अवर अभियंता (जेई) के खिलाफ भी गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना शिक्षा क्षेत्र गड़वार के प्राथमिक विद्यालय नवीन पोखरा (कनैला) में सोमवार को हुई थी। उधर, बेटे की मौत की सूचना मिलने के बाद चेन्नई से उसके पिता इजहार अहमद मंगलवार दोपहर घर पहुंचे। उनकी मौजूदगी में जिला अस्पताल में बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद गांव में शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। उधर, मुरादाबाद और संभल में हुए हादसों में तीन बच्चों की मौत हो गई है।

बलिया में क्षेत्र के बिसुकिया निवासी इजहार अहमद का 11 वर्षीय पुत्र अरशद प्राथमिक विद्यालय कनैला में कक्षा चार का छात्र था। सोमवार को वह स्कूल पहुंचा तो शिक्षकों ने उसे बांस की सीढ़ी के सहारे विद्यालय के रसोईघर की छत पर लौकी तोड़ने के लिए चढ़ा दिया। इसी दौरान लौकी तोड़ते समय वह पास से गुजर रहे हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने करीब सात घंटे तक स्कूल परिसर में हंगामा किया। मृतक के भाई सलमान की तहरीर पर पुलिस ने प्रभारी प्रधानाध्यापक विजय शंकर, सहायक अध्यापक अनिल कुमार और शिक्षामित्र दीपचंद राम के साथ ही बिजली विभाग के अवर अभियंता राजनारायण यादव के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने तीनों शिक्षाकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

मुरादाबाद में बेकाबू बोलेरो पांच बच्चों पर चढ़ी, दो की जान गई मुरादाबाद में मूंढापांडे-करनपुर मार्ग पर मंगलवार शाम तेज रफ्तार बोलेरो काल बनकर दौड़ी। बोलेरो सड़क किनारे खड़े पकौड़ी के ठेले में जा घुसी और उसे घसीटते हुए पास में खेल रहे पांच बच्चों को कुचल दिया। हादसे में एक साल की मासूम चित्रा और दो साल के अंश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन बच्चे घायल हो गए। बच्चों को बचाने की कोशिश में ठेला संचालक की 60 वर्षीय मां भी घायल हो गई।

सभी घायलों को दिल्ली रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चालक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस चालक को हिरासत में लेकर थाने ले जाने लगी तो महिलाएं पुलिस की गाड़ी के सामने खड़ी हो गईं।