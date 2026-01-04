70 लाख की रिश्वतखोरी में बड़ा ऐक्शन, GST डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी समेत तीन अफसर सस्पेंड

संक्षेप: झांसी में पिछले दिनों 70 लाख की रिश्वतकांड के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। सेंट्रल जीएसटी की डिप्टी कमिश्नर व आईआरएस अफसर प्रभा भंडारी समेत तीन अफसरों को निलंबित कर दिया गया है

झांसी में पिछले दिनों 70 लाख की रिश्वतकांड के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। सेंट्रल जीएसटी की डिप्टी कमिश्नर व आईआरएस अफसर प्रभा भंडारी समेत तीन अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कार्रवाई की है। जबकि कानपुर कमिश्नरेट के कमिश्नर रोशन लाल ने सुपरिटेंडेंट अनिल तिवारी और अजय शर्मा को प्रभाव से निलंबित कर दिया। बीते साल 18 दिसंबर को सीजीएसटी डिप्टी कमिश्नर व आईआरएस अफसर प्रभा भंडारी के नेतृत्व में सेंट्रल जीएसटी टीम ने झांसी के झोकनबाग स्थित जय दुर्गा हार्डवेयर एवं जय अंबे प्लाईवुड पर छापा मारा था। यहां भारी गड़बड़ी पाई गई थी।

माल और करोड़ों रुपए के बिल पकड़े थे। कार्रवाई में टीम ने 13 करोड़ रुपए की कर चोरी पकड़ी थी। जबकि ब्याज समेत दोनों फार्म को करीब 23 करोड़ रुपए देने थे। यहां से अफसरों की डीलिंग शुरू हुई। तीनों अफसर मिलकर 1.5 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर टैक्सी की राशि घटाकर 50 लाख रुपए कराने की डील कर रह रहे थे। सीबीआई ने 30 दिसंबर को 70 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए सुपरिटेंडेंट अनिल तिवारी और अजय शर्मा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। उनके साथ दुर्गा हार्डवेयर के मालिक राज मंगनानी और वकील नरेश को भी गिरफ्तार किया गया। बाद में दिल्ली से डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी को भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद से टीम लगातार झांसी में डेरा जमाए रही। बीती 1 जनवरी को सीबीआई ने उनके घर से 30 लाख रुपए गहने बरामद किए थे। अब सीजीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी समेत तीनों अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है।

मिले थे 30 लाख के जेवरात कुछ दिनों से सीबीआई टीम झांसी में डेरा जमाए रहे। बीती एक जनवरी की रात प्रभा भंडारी के फ्लैट का ताला तोड़कर तलाशी ली गई थी। जिसमें 30 लाख के जेवर और डेढ़ लाख रुपए नगद बरामद हुआ है। टीम ने कुछ अहम दस्तावेज भी बरामद किए थे। सूत्र बताते हैं कि कुछ और राज उजागर हो सकते हैं। हालांकि टीम की कार्रवाई लगातार तेज हो गई है।