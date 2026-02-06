Hindustan Hindi News
रेलवे गेटमैन को धमकाने के मामले में बड़ा ऐक्शन, एसओजी प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मी सस्पेंड
रेलवे गेटमैन को धमकाने के मामले में बड़ा ऐक्शन, एसओजी प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मी सस्पेंड

संक्षेप:

एसपी ने रेलवे क्रॉसिंग का गेट खोलने से इनकार करने पर गेटमैन के साथ मारपीट करने और बंदूक दिखा कर धमकाने के आरोप में एसओजी (विशेष अभियान समूह) प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।

Feb 06, 2026 09:31 pm ISTDinesh Rathour मैनपुरी
यूपी के मैनपुरी में गेटमैन को धमकाने के मामले में एसपी गणेश प्रसाद साहा ने बड़ी कार्रवाई की है।एसपीने रेलवे क्रॉसिंग का गेट खोलने से इनकार करने पर गेटमैन के साथ मारपीट करने और बंदूक दिखा कर धमकाने के आरोप में एसओजी (विशेष अभियान समूह) प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।

पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने शुक्रवार को बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिख रहा है कि एक फरवरी की आधी रात को कालिंदी एक्सप्रेस को टिंडोली क्रॉसिंग के गेट नंबर 29 से गुजरना था। उन्होंने बताया कि गेटमैन अवध किशोर ने गेट बंद कर दिया था और उसी समय, शराब के नशे में धुत एसओजी प्रभारी जितेंद्र चंदेल, उप निरीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह, कांस्टेबल मोहन चाहर और प्रदीप सोलंकी समेत चार पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में एक कार में पहुंचे और गेटमैन पर गेट खोलने के लिए दबाव डाला ताकि उनकी कार गुजर सके।

गेट खोलने से मना करने पर पुलिसकर्मियों ने की थी गालीगलौज

उन्होंने बताया कि गेटमैन अवध किशोर ने ट्रेन के आने का इंतज़ार करते हुए गेट खोलने से इनकार कर दिया और इससे नाराज़ होकर पुलिसकर्मियों ने अवध किशोर को गाली-गलौज दी, धमकाया और बंदूक दिखाते हुये गेट खुलवाने की कोशिश की, लेकिन उसने गेट नहीं खोला। उन्होंने बताया कि यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। अवध किशोर ने दन्नाहार पुलिस थाने में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।

एसपी ने कहा कि जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज से एसओजी प्रभारी जितेंद्र चंदेल, उप निरीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह, कांस्टेबल मोहन चाहर और प्रदीप सोलंकी की पहचान हुई, जिन्होंने इसे अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया कि जांच रिपोर्ट मिलने पर पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने बृहस्पतिवार को चारों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया और उन्हें पुलिस लाइन्स भेज दिया गया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

