रेलवे गेटमैन को धमकाने के मामले में बड़ा ऐक्शन, एसओजी प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मी सस्पेंड
एसपी ने रेलवे क्रॉसिंग का गेट खोलने से इनकार करने पर गेटमैन के साथ मारपीट करने और बंदूक दिखा कर धमकाने के आरोप में एसओजी (विशेष अभियान समूह) प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।
यूपी के मैनपुरी में गेटमैन को धमकाने के मामले में एसपी गणेश प्रसाद साहा ने बड़ी कार्रवाई की है।एसपीने रेलवे क्रॉसिंग का गेट खोलने से इनकार करने पर गेटमैन के साथ मारपीट करने और बंदूक दिखा कर धमकाने के आरोप में एसओजी (विशेष अभियान समूह) प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।
पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने शुक्रवार को बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिख रहा है कि एक फरवरी की आधी रात को कालिंदी एक्सप्रेस को टिंडोली क्रॉसिंग के गेट नंबर 29 से गुजरना था। उन्होंने बताया कि गेटमैन अवध किशोर ने गेट बंद कर दिया था और उसी समय, शराब के नशे में धुत एसओजी प्रभारी जितेंद्र चंदेल, उप निरीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह, कांस्टेबल मोहन चाहर और प्रदीप सोलंकी समेत चार पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में एक कार में पहुंचे और गेटमैन पर गेट खोलने के लिए दबाव डाला ताकि उनकी कार गुजर सके।
गेट खोलने से मना करने पर पुलिसकर्मियों ने की थी गालीगलौज
उन्होंने बताया कि गेटमैन अवध किशोर ने ट्रेन के आने का इंतज़ार करते हुए गेट खोलने से इनकार कर दिया और इससे नाराज़ होकर पुलिसकर्मियों ने अवध किशोर को गाली-गलौज दी, धमकाया और बंदूक दिखाते हुये गेट खुलवाने की कोशिश की, लेकिन उसने गेट नहीं खोला। उन्होंने बताया कि यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। अवध किशोर ने दन्नाहार पुलिस थाने में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।
एसपी ने कहा कि जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज से एसओजी प्रभारी जितेंद्र चंदेल, उप निरीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह, कांस्टेबल मोहन चाहर और प्रदीप सोलंकी की पहचान हुई, जिन्होंने इसे अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया कि जांच रिपोर्ट मिलने पर पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने बृहस्पतिवार को चारों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया और उन्हें पुलिस लाइन्स भेज दिया गया।
