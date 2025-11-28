Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsMajor action taken case suicide prisoner in jail Dhaurahra Inspector and three constables suspended in lakhimpur kheri
जेल में बंदी की आत्महत्या के मामले में बड़ा ऐक्शन, धौरहरा इंस्पेक्टर और तीन सिपाही सस्पेंड

जेल में बंदी की आत्महत्या के मामले में बड़ा ऐक्शन, धौरहरा इंस्पेक्टर और तीन सिपाही सस्पेंड

संक्षेप:

लखीमपुर खीरी जिला जेल में बंदी ने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। एसपी ने परिजनों के आरोपों पर धौरहरा इंस्पेक्टर और तीन सिपाहियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया।

Fri, 28 Nov 2025 06:39 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखीमपुर खीरी
लखीमपुर खीरी जिला जेल में बंदी की आत्महत्या करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। अफसरों ने धौरहरा इंस्पेक्टर और तीन सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। बंदी के परिजनों ने धौरहरा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे और अंतिम संस्कार से भी इनकार कर दिया था। परिजनों का आरोप था कि हत्या के केस में झूठा फंसाया गया था। पुलिस ने तीन दिन तक अवैध हिरासत में रखा। परिजनों का आरोप है कि पांच लाख रुपये मांगे थे। परिजनों के आरोपों पर एसपी ने कोतवाली प्रभारी व तीन सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। शुक्रवार की शाम तक बंदी का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था।

प्रेमिकी की हत्या के आरोप में लाया गया था जेल

धौरहरा कोतवाली के गांव माधव पुरवा निवासी सुरेश वर्मा को पुलिस ने गुरुवार को ही जेल में दाखिल कराया था। उसके ऊपर प्रेमिका की हत्या करने का आरोप था। वह जेल में करीब पांच बजे दाखिल हुआ। दस घंटे में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार की सुबह करीब चार बजे उसका शव बैरक के शौचालय में गमछे से लटकता हुआ देखा गया। शव देखे जाने से साथी बंदियों में हड़कम्प मच गया। उन्होंने मामले की जानकारी जेल प्रशासन को दी। बंदी के शव को नीचे उतारा गया। मामले की जानकारी पुलिस और बंदी के परिजनों को दी गई। सूचना पाकर बंदी के परिजन मौके पर पहुंच रहे हैं। एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि बंदी की मौत की सूचना जेल अधीक्षक ने दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पैनल से उसके शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

बंदी की मौत पर से गुस्साए परिजनों ने घेरी थी कोतवाली

जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया ने बताया कि सुबह करीब 4:15 बजे कारागार के शौचालय में सुरेश वर्मा का शव फंदे पर लटका मिला। सूचना पर संबंधित अधिकारियों को अवग कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की गई। 15 अक्टूबर को माधौपुरवा गांव में सीमा की हत्या की घटना सामने आई थी। पुलिस ने सर्विलांस और अन्य साक्ष्यों के आधार पर बुधवार शाम सुरेश कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया था। मेडिकल परीक्षण के बाद गुरुवार को उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया,जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बंदी की मौत की सूचना पर परिजन कोतवाली पहुंचे और घेराव कर जमकर हंगामा किया। हत्यारोपी के भाई रमेश वर्मा, पत्नी सुनीता, बेटी पल्लवी सहित परिजन ट्रैक्टर-ट्रॉली से धौरहरा कोतवाली पहुंचे। परिजनों ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शिवाजी दुबे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। उधर हंगामे की सूचना पर सांसद उत्कर्ष वर्मा पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे थे। उन्होंने आक्रोशित परिजनों को शांत कराया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
