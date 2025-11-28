जेल में बंदी की आत्महत्या के मामले में बड़ा ऐक्शन, धौरहरा इंस्पेक्टर और तीन सिपाही सस्पेंड

संक्षेप: लखीमपुर खीरी जिला जेल में बंदी ने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। एसपी ने परिजनों के आरोपों पर धौरहरा इंस्पेक्टर और तीन सिपाहियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया।

लखीमपुर खीरी जिला जेल में बंदी की आत्महत्या करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। अफसरों ने धौरहरा इंस्पेक्टर और तीन सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। बंदी के परिजनों ने धौरहरा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे और अंतिम संस्कार से भी इनकार कर दिया था। परिजनों का आरोप था कि हत्या के केस में झूठा फंसाया गया था। पुलिस ने तीन दिन तक अवैध हिरासत में रखा। परिजनों का आरोप है कि पांच लाख रुपये मांगे थे। परिजनों के आरोपों पर एसपी ने कोतवाली प्रभारी व तीन सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। शुक्रवार की शाम तक बंदी का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रेमिकी की हत्या के आरोप में लाया गया था जेल धौरहरा कोतवाली के गांव माधव पुरवा निवासी सुरेश वर्मा को पुलिस ने गुरुवार को ही जेल में दाखिल कराया था। उसके ऊपर प्रेमिका की हत्या करने का आरोप था। वह जेल में करीब पांच बजे दाखिल हुआ। दस घंटे में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार की सुबह करीब चार बजे उसका शव बैरक के शौचालय में गमछे से लटकता हुआ देखा गया। शव देखे जाने से साथी बंदियों में हड़कम्प मच गया। उन्होंने मामले की जानकारी जेल प्रशासन को दी। बंदी के शव को नीचे उतारा गया। मामले की जानकारी पुलिस और बंदी के परिजनों को दी गई। सूचना पाकर बंदी के परिजन मौके पर पहुंच रहे हैं। एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि बंदी की मौत की सूचना जेल अधीक्षक ने दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पैनल से उसके शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।