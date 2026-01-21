Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsMajor action taken against Sambhal violence mastermind Shariq Satha, property seized; Red Corner Notice also issued
संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा पर बड़ा ऐक्शन, संपत्ति कुर्क; रेड कार्नर नोटिस भी

संक्षेप:

यूपी के संभल में हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ढोल पिटवाकर मुनादी कराई गई और सार्वजनिक रूप से ऐलान किया गया कि शारिक साठा की संपत्ति की कुर्की की जाती है। उसके मकान को कुर्क किया गया है। रेड कार्नर की नोटिस जारी की गई।

Jan 21, 2026 04:09 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के संभल में हिंसा के मामले में पुलिस-प्रशासन ने मास्टरमाइंड बताए जा रहे शारिक साठा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार सुबह तहसीलदार धीरेंद्र कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक कुलदीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम मोहल्ला दीपा सराय स्थित अंजुमन मदरसा के पास शारिक साठा के आवास पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान ढोल पिटवाकर मुनादी कराई गई और सार्वजनिक रूप से ऐलान किया गया कि शारिक साठा की चल और अचल संपत्ति की कुर्की की जाती है। उसके मकान को कुर्क किया गया है। रेड कार्नर की नोटिस जारी की गई। पूरे इलाके में कानून के तहत की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी गई, जिससे क्षेत्र में हलचल मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए।

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि शारिक साठा संभल हिंसा मामले में नामजद आरोपी है और लंबे समय से फरार चल रहा है। उसके खिलाफ न्यायालय के आदेश पर संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधि (निवारण) अधिनियम के तहत की जा रही है, ताकि आरोपी पर कानूनी दबाव बनाया जा सके।

अपर पुलिस अधीक्षक कुलदीप कुमार ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी स्वयं न्यायालय या पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी संपत्ति को विधि अनुसार कुर्क कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, तहसीलदार धीरेंद्र कुमार ने बताया कि संपत्ति से संबंधित सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है और नियमानुसार कुर्की की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में यह संदेश गया है कि हिंसा और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सरकार और प्रशासन पूरी सख्ती से पेश आएगा। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। पूरे इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती गई।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
