अलीगढ़ की कोर्ट में बिना आदेश के पुलिस के घुसने पर बड़ा ऐक्शन, एसएसएफ के छह जवान सस्पेंड

संक्षेप: दीवानी न्यायालय में ग्रेटर नोएडा पुलिस के बिना आदेश के प्रवेश करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। यूपी एसएसएफ के कमांडेंट ने जांच में दोषी पाए गए छह जवानों को निलंबित कर दिया।

दीवानी न्यायालय में ग्रेटर नोएडा पुलिस के बिना आदेश के प्रवेश करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। यूपी एसएसएफ के कमांडेंट ने जांच में दोषी पाए गए छह जवानों को निलंबित कर दिया। इससे पहले नोएडा पुलिस के सात पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी थी। ग्रेटर नोएडा में हुए दोहरे हत्याकांड में 30 अक्टूबर को वहां की पुलिस यहां दीवानी न्यायालय परिसर से एक आरोपी को गिरफ्तार करके ले गई थी। इसे लेकर अधिवक्ताओं से खींचतान हुई थी। मामले में जिला जज ने कार्रवाई के लिए आदेश दिए थे।

इसके तहत नोएडा पुलिस कमिश्नर की ओर से जारचा कोतवाल सुमनेश कुमार को लाइन हाजिर करने के अलावा टीम में शामिल छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। चूंकि दीवानी की सुरक्षा एसएसएफ के हवाले है तो उनकी लापरवाही की सहायक कमांडेंट स्तर से जांच चल रही थी। सेनानायक डॉ. राम सुरेश यादव ने नोएडा सिविल पुलिस के अनाधिकृत प्रवेश करने पर छह जवानों को निलंबित करने का आदेश दिया। सहायक सेनानायक धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं सेनानायक ने कहा कि यूपीएसएसएफ एक अनुशासित, जिम्मेदार और उच्च आदर्शों से प्रेरित बल है, जिसकी पहचान उसके अनुशासन, ईमानदारी और सेवा भावना से होती है। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही, उदासीनता या नियमों की अवहेलना को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे प्रत्येक मामले में कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इन पुलिसकर्मियों पर हो चुकी कार्रवाई मामले में ग्रेटर नोएडा के जारचा कोतवाली प्रभारी सुमनेश कुमार को लाइन हाजिर किया गया था। दादरी कोतवाली के सब इंस्पेक्टर भारत सिंह, हेड कांस्टेबल सोनवीर, जारचा कोतवाली के सब इंस्पेक्टर ललित गंगवार, शुभम प्रधान, प्रिंस यादव और कांस्टेबल गौरव को निलंबित किया गया था।