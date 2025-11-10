Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsMajor action taken against police for entering court Aligarh without permission six SSF personnel suspended
अलीगढ़ की कोर्ट में बिना आदेश के पुलिस के घुसने पर बड़ा ऐक्शन, एसएसएफ के छह जवान सस्पेंड

अलीगढ़ की कोर्ट में बिना आदेश के पुलिस के घुसने पर बड़ा ऐक्शन, एसएसएफ के छह जवान सस्पेंड

संक्षेप: दीवानी न्यायालय में ग्रेटर नोएडा पुलिस के बिना आदेश के प्रवेश करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। यूपी एसएसएफ के कमांडेंट ने जांच में दोषी पाए गए छह जवानों को निलंबित कर दिया।

Mon, 10 Nov 2025 10:29 PMDinesh Rathour अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

दीवानी न्यायालय में ग्रेटर नोएडा पुलिस के बिना आदेश के प्रवेश करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। यूपी एसएसएफ के कमांडेंट ने जांच में दोषी पाए गए छह जवानों को निलंबित कर दिया। इससे पहले नोएडा पुलिस के सात पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी थी। ग्रेटर नोएडा में हुए दोहरे हत्याकांड में 30 अक्टूबर को वहां की पुलिस यहां दीवानी न्यायालय परिसर से एक आरोपी को गिरफ्तार करके ले गई थी। इसे लेकर अधिवक्ताओं से खींचतान हुई थी। मामले में जिला जज ने कार्रवाई के लिए आदेश दिए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इसके तहत नोएडा पुलिस कमिश्नर की ओर से जारचा कोतवाल सुमनेश कुमार को लाइन हाजिर करने के अलावा टीम में शामिल छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। चूंकि दीवानी की सुरक्षा एसएसएफ के हवाले है तो उनकी लापरवाही की सहायक कमांडेंट स्तर से जांच चल रही थी। सेनानायक डॉ. राम सुरेश यादव ने नोएडा सिविल पुलिस के अनाधिकृत प्रवेश करने पर छह जवानों को निलंबित करने का आदेश दिया। सहायक सेनानायक धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं

सेनानायक ने कहा कि यूपीएसएसएफ एक अनुशासित, जिम्मेदार और उच्च आदर्शों से प्रेरित बल है, जिसकी पहचान उसके अनुशासन, ईमानदारी और सेवा भावना से होती है। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही, उदासीनता या नियमों की अवहेलना को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे प्रत्येक मामले में कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इन पुलिसकर्मियों पर हो चुकी कार्रवाई

मामले में ग्रेटर नोएडा के जारचा कोतवाली प्रभारी सुमनेश कुमार को लाइन हाजिर किया गया था। दादरी कोतवाली के सब इंस्पेक्टर भारत सिंह, हेड कांस्टेबल सोनवीर, जारचा कोतवाली के सब इंस्पेक्टर ललित गंगवार, शुभम प्रधान, प्रिंस यादव और कांस्टेबल गौरव को निलंबित किया गया था।

ये था मामला

19 अक्टूबर को ग्रेटर नोएडा के जारचा क्षेत्र के गांव सैंथली में अजयपाल भाटी व उनके भतीजे दीपांशु की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें जारचा क्षेत्र के ही गांव आनंदपुर निवासी शूटर बॉबी पहलवान व सचिन गुर्जर का नाम प्रकाश में आया। 30 अक्टूबर को पुलिस को सूचना मिली कि दोनों अलीगढ़ न्यायालय में पुराने मुकदमे में हाजिर होने जा रहे हैं। इस पर ग्रेटर नोएडा पुलिस यहां पहुंची और आरोपियों को पकड़ लिया। इस दौरान वकीलों से जमकर खींचतान व नोकझोंक हुई। इसी बीच पुलिस सचिन को खींचते हुए अपने साथ ले गई। बौबी ने सरेंडर कर दिया था। इसे लेकर दि अलीगढ़ बार एसोसिएशन ने जिला जज को ज्ञापन देकर कार्रवाई का अनुरोध किया था।

ये भी पढ़ें:सुहागरात के चार दिन बाद ही दूल्हे ने पकड़ा माथा, कैश और जेवर लेकर भागी दुल्हन
ये भी पढ़ें:यूपी के 52 जिलों में घर के पास लोगों को मिलेगी ये सुविधा, योगी सरकार ने दी सौगात
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Aligarh News UP Police Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |