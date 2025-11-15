Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsmajor action taken against land mafia close to atiq ahmad land worth rs 80 crore vacated
अतीक के करीबी रहे भू-माफिया पर बड़ा ऐक्शन, 80 करोड़ की जमीन खाली कराई

संक्षेप:

Sat, 15 Nov 2025 12:37 PMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
Action Against Land Mafia: यूपी के प्रयागराज में जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट थानाक्षेत्र के मौजा नसीरपुर में भूमाफिया पर जबर्दस्त कार्रवाई की है। एसडीएम सदर अभिषेक कुमार सिंह के नेतृत्व में चले अभियान में भूमाफिया के कब्जे से 38 बीघा सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया। इसे ग्राम सभा के नाम पर दर्ज कराया गया। जमीन की बाजार कीमत 80 करोड़ रुपये के आसपास आंकी जा रही है। बताया गया कि जमीन कब्जा करने वाले माफिया अतीक अहमद के करीबी थे।

जिलाधिकारी के निर्देश पर पिछले दिनों उपजिलाधिकारी सदर अभिषेक कुमार सिंह ने ग्राम नसीरपुर सिलना की खतौनी 1428-33 फसली वर्ष की आराजी संख्या 29 रकबा 1.7010 श्रेणी-3 के रूप में दर्ज मिलने की जांच कराई। उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली-1952 के नियमों के अनुरूप कार्रवाई करते हुए न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर ने मौजा नसीरपुर सिलना परगना व तहसील सदर में दर्ज कुल 14 गाटे, जिनका कुल रकबा 8.7550 हेक्टेयर यानी कुल 38 बीघा जमीन पर कब्जा किया गया था।

इस पूरी जमीन से खातेदारों के नाम निरस्त कर, ग्राम सभा के नाम पर इसे अंकित किया गया। तहसीलदार सदर के माध्यम से राजस्व निरीक्षक व क्षेत्रीय लेखपाल को शासकीय भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। इस प्रकार लगभग 80 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की भूमि को पुनः ग्राम सभा के नाम पर दर्ज कर ग्राम सभा की भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की गयी।

इस भूमि पर अमानउल्ला, इश्तियाक अहमद, एकबाल अहमद, गुलाम गौस, एकलाखा अहमद व मोहम्द बिटनिया के नाम पर दर्ज है। यह भूमि 14 गाटे अधिकतम पांच वर्षों के लिए दी जाती है। एसडीएम सदर अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि जमीन पर कब्जा किया गया था। जिनके नाम खाते में दर्ज थे, वो अपने पक्ष में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं कर सके। भविष्य में सरकारी जमीन पर कब्जा करने के प्रयास में विधिक कार्रवाई की जाएगी।

