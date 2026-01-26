Hindustan Hindi News
यूपी में लेखपाल समेत 5 पर बड़ा ऐक्शन, जमीन हड़पने का मामला

यूपी के रायबरेली जिले में लेखपाल समेत पांच के खिलाफ बड़ा ऐक्शन हुआ है। पीड़िता महिला की तहरीर पर पुलिस ने क्षेत्रीय लेखपाल समेत पांच लोगों के विरुद्ध जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

Jan 26, 2026 03:01 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में मिल एरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में धोखाधड़ी कर डेढ़ बीघा जमीन हड़पने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता महिला की तहरीर पर पुलिस ने क्षेत्रीय लेखपाल समेत पांच लोगों के विरुद्ध जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

थाना क्षेत्र के खोर गांव की रहने वाली पीड़िता महिला राजकुमारी पत्नी राम प्रसाद ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में न्याय की गुहार लगाई है। महिला पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उदित नारायण पुत्र श्याम सुंदर, बजरंग पुत्र श्याम सुंदर के साथ क्षेत्रीय लेखपाल परमेश्वरदीन, रामलखन पुत्र छैलू, मनीष सोनकर पर जालसाजी करते हुए डेढ़ बीघा जमीन हड़पने का आरोप है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके पति रामप्रसाद की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उक्त लोगों ने उन्हें कचेहरी में बुलाकर जमीन का बैनामा करा लिया और पति रामप्रसाद व देवर गुड्डू के नाम खुलवाए गए खाते में बैनामा में दिखाई गई 3050000 रुपये की रकम जमा कराई और दोनों ही खातों के एटीएम आरोपियों ने अपने पास रखें और जमा की गई रकम को वापस निकाल लिया।

जांच के बाद आगे की होगी कार्रवाई, थाना प्रभारी बोले

भुक्तभोगी महिला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना प्रभारी बिंध्य विनय रावत ने बताया कि राजकुमारी की तहरीर पर लेखपाल समेत पांच लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, इसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

