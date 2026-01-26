यूपी में लेखपाल समेत 5 पर बड़ा ऐक्शन, जमीन हड़पने का मामला

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में मिल एरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में धोखाधड़ी कर डेढ़ बीघा जमीन हड़पने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता महिला की तहरीर पर पुलिस ने क्षेत्रीय लेखपाल समेत पांच लोगों के विरुद्ध जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

थाना क्षेत्र के खोर गांव की रहने वाली पीड़िता महिला राजकुमारी पत्नी राम प्रसाद ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में न्याय की गुहार लगाई है। महिला पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उदित नारायण पुत्र श्याम सुंदर, बजरंग पुत्र श्याम सुंदर के साथ क्षेत्रीय लेखपाल परमेश्वरदीन, रामलखन पुत्र छैलू, मनीष सोनकर पर जालसाजी करते हुए डेढ़ बीघा जमीन हड़पने का आरोप है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके पति रामप्रसाद की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उक्त लोगों ने उन्हें कचेहरी में बुलाकर जमीन का बैनामा करा लिया और पति रामप्रसाद व देवर गुड्डू के नाम खुलवाए गए खाते में बैनामा में दिखाई गई 3050000 रुपये की रकम जमा कराई और दोनों ही खातों के एटीएम आरोपियों ने अपने पास रखें और जमा की गई रकम को वापस निकाल लिया।