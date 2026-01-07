Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsMajor action taken against absent teachers in Aligarh, UP; 9 terminated, one teacher suspended
यूपी के इस जिले में गैरहाजिर शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई, 9 की सेवा समाप्त, एक शिक्षिका सस्पेंड

यूपी के इस जिले में गैरहाजिर शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई, 9 की सेवा समाप्त, एक शिक्षिका सस्पेंड

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में गैरहाजिर शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई हुई। बेसिक शिक्षा विभाग ने ऐसे नौ शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी है। इसके साथ ही एक शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया है।

Jan 07, 2026 09:08 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय विद्यालयों में अनुशासनहीनता और लापरवाही के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। लंबे समय से बिना सूचना के लगातार अनुपस्थित चल रहे नौ शिक्षकों और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी गई है। वहीं, गौंडा ब्लॉक में एक सहायक अध्यापिका को हस्ताक्षर करने के बाद विद्यालय से अनुपस्थित पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बीएसए डॉ. राकेश सिंह के अनुसार, 22 जुलाई 2025 को जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) से ऐसे प्रधानाध्यापकों, सहायक अध्यापकों और कर्मचारियों की रिपोर्ट मांगी गई थी, जो वर्षों से विद्यालयों से अनुपस्थित चल रहे हैं। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई। बीईओ बिजौली द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में प्राथमिक विद्यालय बडेसरा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वर्ष 2021 से अनुपस्थित रहने की पुष्टि हुई। इसी तरह प्राथमिक विद्यालय बढ़ेपुरा की सहायक अध्यापक अनुराधा वर्ष 2019 से और विकास शर्मा मई 2024 से गैरहाजिर पाए गए। प्राथमिक विद्यालय नगला कामसहाय के सहायक अध्यापक विकास तोमर मई 2023 से, नगला बंजारा की सहायक अध्यापक निकिता गुप्ता मार्च 2021 से अनुपस्थित हैं।

नगर क्षेत्र के बालक पाठशाला संख्या-14 में तैनात सहायक अध्यापक शबाना रिजवी जून 2022 से, अकराबाद ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय हिरनपुरा की सहायक अध्यापक शुभी वार्ष्णेय फरवरी 2024 से, प्राथमिक विद्यालय सिकंदरपुर की सहायक अध्यापक कंचन गौतम मई 2020 से, गंगीरी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय नगला जाटवान के सहायक अध्यापक इमरान अली जनवरी 2025 से तथा गौंडा ब्लॉक के कंपोजिट स्कूल बासटोडा के सहायक अध्यापक हरेंद्र कुमार सितंबर 2019 से लगातार अनुपस्थित पाए गए।

ये भी पढ़ें:योगी सरकार 21 जिलों में चलाने जा रही बड़ा अभियान, घर-घर जाएंगी टीमें

बीएसए ने बताया कि सभी संबंधित कर्मियों को कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, यहां तक कि सार्वजनिक सूचना के माध्यम से भी विद्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। विभाग ने इसे पद पर कार्य करने में अरुचि मानते हुए सेवा समाप्ति की कार्रवाई की। इसके अलावा गौंडा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मुड़िया में बीईओ द्वारा 24 दिसंबर 2025 को किए गए औचक निरीक्षण में सहायक अध्यापिका संगम यादव हस्ताक्षर करने के बाद विद्यालय से अनुपस्थित मिलीं। इससे पूर्व भी वह तीन, पांच और 13 दिसंबर को अनुपस्थित पाई गई थीं। बार-बार अनुपस्थिति के बावजूद बाद में चिकित्सा अवकाश का आवेदन देना लापरवाही और अनुशासनहीनता माना गया। इस पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

ये भी पढ़ें:यूपी के इन 23 जिलों में फ्री राशन संग ज्वार और बाजरा भी मिलेगा, 8 से वितरण होगा
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today UP Teacher News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |