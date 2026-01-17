Hindustan Hindi News
यूपी के ये 896 शिक्षकों पर बड़ा ऐक्शन, कई आजीवन डिबार; इस गलती की मिली सजा

यूपी के ये 896 शिक्षकों पर बड़ा ऐक्शन, कई आजीवन डिबार; इस गलती की मिली सजा

संक्षेप:

इन परीक्षकों ने 2025 और उससे पहले की बोर्ड परीक्षाओं में तरह-तरह की गड़बड़ियां की है। इन गलतियों के लिए बोर्ड ने 3 साल से लेकर आजीवन डिबार करने तक की कार्रवाई की है। प्रतापगढ़ के एक परीक्षक ने तो अपने नाम में ही आंशिक परिवर्तन करके 2 अलग-अलग विषयों में ड्यूटी लगवा ली थी।

Jan 17, 2026 10:14 pm ISTAjay Singh मुख्य संवाददाता, प्रयागराज
UP Teacher News: यूपी बोर्ड ने 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा से 896 शिक्षकों को डिबार कर दिया है। इन परीक्षकों ने 2025 और उससे पहले की बोर्ड परीक्षाओं में तरह-तरह की गड़बड़ियां की है। इन गलतियों के लिए बोर्ड ने तीन साल से लेकर आजीवन डिबार करने तक की कार्रवाई की है। प्रतापगढ़ के एक परीक्षक ने तो अपने नाम में ही आंशिक परिवर्तन करके दो अलग-अलग विषयों में ड्यूटी लगवा ली थी। इस मामले की जानकारी होने पर बोर्ड ने उक्त परीक्षक को आजीवन डिबार कर दिया है।

इसी प्रकार प्रयोगात्मक परीक्षा के दौरान छात्रों के मोबाइल से नकल करने के बाद भी सूचना नहीं देने पर मुरादाबाद के परीक्षक को तीन साल के लिए डिबार किया गया है। उत्तरपुस्तिका में 60 अंक पाने वाले परीक्षार्थी को एवार्ड ब्लैंक पर मात्र छह अंक और 77 की जगह 34 देने पर बहराइच व सहारनपुर के परीक्षक क्रमश: पांच और तीन साल के लिए डिबार हुए हैं। गणित विषय में 44 अंक पाने वाले छात्र को 75 देने पर परीक्षक तीन साल के लिए डिबार हुए हैं।

गणित की कॉपी गलत जांचने वाले शिक्षक पर 50 हजार का जुर्माना

वहीं अयोध्या में उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से 2022 में आयोजित इंटरमीडिएट गणित विषय परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में एक शिक्षक की गलती ने छात्र का भविष्य दांव पर लगा दिया। कापी की जांच करने वाले शिक्षक ने छात्र को गणित विषय में 100 में से मात्र 33 अंक प्रदान किये। छात्र ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी तो अदालत के आदेश पर यूपी बोर्ड ने कापी का पुनर्मूल्यांकन कराया। जब विषय विशेषज्ञ से उत्तर पुस्तिका की री चेकिंग करायी गयी थी उसमें छात्र को 89 अंक मिल गए। कापी जांचने वाले शिक्षक पर विभाग ने 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

उच्च न्यायालय द्वारा 22 फरवरी 2023 को दिये गए आदेश पर यूपी बोर्ड सचिव ने याची छात्र की विषय गणित की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का विषय विशेषज्ञ से पुनः परीक्षण कराया। विषय विशेषज्ञ की पुनः परीक्षण आख्या में छात्र को गणित में कुल 100 में से 89 अंक प्राप्त हुए। यह जानकारी देते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ.पवन कुमार तिवारी ने बताया कि इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष-2022 अनुक्रमांक 2225885618 विषय गणित में प्राप्तांक अंक 33 के स्थान पर 89 अंक का संशोधित प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र छात्र को प्राप्त कराया जा चुका है। छात्र का पूर्व परीक्षाफल प्राप्तांक 381/500 था जबकि संशोधन के बाद परीक्षाफल प्राप्तांक 437/500 हो गया है. जिसे परिषद् की वेबसाइट पर अपडेट भी कराया जा चुका है। अब छात्र का परीक्षाफल संशोधन के बाद अयोध्या के जनपद स्तरीय मेधावी छात्रों की सूची में पांचवे स्थान पर आ गया है।

दोषी शिक्षक अजय सिंह यूपी बोर्ड के पारिश्रमिक कार्यों से आजीवन किया गया प्रतिबंधित:डीआईओएस ने बताया कि श्रीअनन्त इण्टरमीडिएट कालेज खपराडीह अयोध्या में कार्यरत दोषी पाये गये परीक्षक अजय कुमार सिंह से पचास हजार का अर्थदण्ड राजकीय कोष में जमा कराने व परीक्षक को परिषद् के पारिश्रमिक कार्यों से आजीवन प्रतिबंधित करने की कार्यवाही के लिए प्रधानाचार्य को पत्र भेजा गया है।

