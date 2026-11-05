यूपी के इस जिले में 31 डॉक्टरों और 30 आशा कार्यकर्ताओं पर बड़ा ऐक्शन, सेवा समाप्त होगी

यूपी के बाराबंकी जिले में 31 डॉक्टरों और 30 आशा कार्यकर्ताओं पर बड़ा ऐक्शन लिया है। लोगों की सूची तैयार कर नोटिस जारी की गई। सेवा समाप्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

बाराबंकी, संवाददाता। नियुक्ति के बाद बिना किसी सूचना के लंबे समय से गायब रहने, सरकारी कार्यों में सहयोग न करने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ऐसे डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्यकर्मियों पर बड़ा ऐक्शन लेने जा रहा है। ऐसे लोगों की सूची तैयार कर नोटिस जारी की गई, लेकिन उसके बाद भी न तो वह ड्यूटी पर आए और न ही कोई जवाब दिया। ऐसे 31 डॉक्टर, 30 आशा कार्यकर्ता व एक चतुर्थश्रेणी कर्मचारी की सेवा समाप्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में सीएमओ ने शासन को पत्र भेज दिया है। जल्द ही इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

बीते अप्रैल से सितंबर तक 13 ब्लॉकों में 30 आशा कार्यकर्ता ऐसी मिली जो कार्य नहीं किया। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक नहीं पहुंची और कई अभियान की प्रगति खराब हुई। ऐसे में इन चिन्हित कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी कर कार्य में सुधार का मौका दिया गया। लेकिन किसी ने भी नोटिस का जवाब तक नहीं दिया और कार्य भी नहीं शुरू किया। अब इनकी सेवा समाप्ति के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। इन आशा कार्यकर्ताओं में श्री कृष्णनपुरवा की ज्योति, कमियार की रामादेवी, बड़ेल की सुशीला वर्मा, मीरापुर की सीमा यादव, सनावां की आरती सिंह, बाबागंज की प्रीती, जरुवा की आशा शर्मा, लंगोहटा की मंजू मिश्रा, हरक्का की सरस्वती, बीकेपुर की विजय कुमारी, फरूपुर की राकेश कुमारी, करंद की विमला देवी, पीरपुर की सरोजनी, जुगुनियाडीह की शीला देवी, गतौना की सुधा सिंह, सिरसा की मंजू सिंह, मंसारा की कविता, बहादुरनगर की शिव कुमारी, बंकी की रीता सिंह, सनौली की श्रीमती, जरौली की गीता शुक्ला, बासूपुर की रेनू सिंह, डुल्लमपुर की ऊषा पाण्डेय, इमामगंज की राजकुमारी, पूरेशुक्लन की उर्मिला, जमदावां की सुशीला, देवखरिया की संगम देवी, पटना की सुनीता देवी व अनूपगंज की रंजो सिंह शामिल हैं। इसका एक पत्र जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिलाधिकारी के समक्ष भी प्रस्तुत किया जा चुका है।

इन डाक्टरों पर भी होगी कार्रवाई जिले में अलग अलग वर्षों में ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद बिना किसी सूचना के 31 डॉक्टर दोबारा ड्यूटी पर नहीं लौटे। जांच में पता चला कि कोई आगे की पढाई करने तो कोई प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है। नोटिस जारी किए जाने के बाद भी किसी ने अपना जवाब विभाग को नहीं दिया। इनमें डॉ. अमित कुमार मिश्रा, डॉ. रुपाली गुप्ता व डॉ. अनिल उपाध्याय समेत 31 डॉक्टर शामिल हैं। अब इनकी सेवा समाप्ति के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। वहीं, देवा सीएचसी पर तैनात सफाई कर्मचारी राजेश कुमार द्वारा कार्य से गायब रहने और देवा मेले में भी ड्यूटी करने से मना करने पर उसका सात दिन का वेतन रोक दिया गया था। इसके बाद उसकी पत्नी सीएचसी पहुंच चिकित्सकों व स्टॉफ के साथ गाली गलौज किया। अधीक्षक ने सीएमओ को पत्र लिखा है।