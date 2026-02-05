एयरफोर्स की बिजली गुल होने पर बड़ी कार्रवाई, लखनऊ में तैनात रहे तीन जिलों में एसडीओ सस्पेंड
लखनऊ अमौसी स्थित मैमोरा एयरफोर्स स्टेशन की बिजली गुल होने एवं करोड़ों की लागत से लाइन के निर्माण में गड़बड़ी के मामले में तीन एसडीओ निलंबित कर दिए गए।
लखनऊ अमौसी स्थित मैमोरा एयरफोर्स स्टेशन की बिजली गुल होने एवं करोड़ों की लागत से लाइन के निर्माण में गड़बड़ी के मामले में तीन एसडीओ निलंबित कर दिए गए। एमडी मध्यांचल रिया केजरीवाल के पत्र के बाद एमडी पीवीवीएनएल रवीश गुप्ता ने यह कार्रवाई की। पश्चिमांचल डिस्कॉम में तैनात तीनों एसडीओ पहले लखनऊ में तैनात थे। इस मामले में एक अधिशासी अभियंता समेत छह इंजीनियर को अब तक निलंबित किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लखनऊ की एमडी रिया केजरीवाल की ओर से पत्र एमडी पीवीवीएनएल रवीश गुप्ता को भेजा गया था। जिसके आधार पर एमडी पीवीवीएनएल ने कार्रवाई की। पीवीवीएनएल निदेशक कार्मिक आशु कालिया ने लखनऊ से मिले निर्देशों के बाद की गई कार्रवाई की पुष्टि की।
निलंबित होने वाले तीन एसडीओ में गाजियाबाद के उपखंड लाल बाग लोनी के एसडीओ आनंद कुमार, एसडीओ गुन्नौर संभल ऋषि शुक्ला एवं अमरोहा उपखंड के सतविंदर कुमार यादव हैं। बताया गया कि पूर्व में आनंद कुमार और ऋषि शुक्ला लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन (लेसा) निर्माण सर्किल में जूनियर इंजीनियर पद पर तैनात थे, जबकि सतविंद्र मोहनलालगंज उपखंड के एसडीओ थे। अब तीनों पश्चिमांचल में तैनात हैं। निलंबित करते हुए तीनों एसडीओ को सहारनपुर मुख्य अभियंता जोन कार्यालय से संबद्ध कर दिया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें