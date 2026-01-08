इस जिले में 3 मकानों पर चला बुलडोजर, मस्जिद- मदरसे पर 75 लाख जुर्माना और 48 को नोटिस
संभल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बनी दो मस्जिदों, एक मदरसे और तीन मकानों पर 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
यूपी के संभल में गुरुवार को सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर बनी मस्जिद- मदरसे और मकानों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 75 लाख रुपये का जुर्माना ठोका, तीन मकानों के अवैध हिस्सों को बुलडोजर से ढहा दिया। साथ ही 48 नए अवैध मकान चिह्नित कर उन्हें नोटिस जारी किए। चन्दौसी, सरायतरीन, सिरसी और असमोली क्षेत्रों में एक साथ हुई इस कार्रवाई से कब्जाधारकों में हड़कंप मच गया है।
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि तालाब और रास्ते की जमीन पर हुए किसी भी निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह ने असमोली के राया बुजुर्ग और ऐंचौड़ा कम्बोह के हाजीपुर में सरकारी भूमि पर बनी दो मस्जिदों, एक मदरसे और तीन मकानों पर 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें से एक मस्जिद, एक मदरसा और दो मकानों को पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है, जबकि एक मस्जिद और एक मकान को हटाने के लिए प्रशासन ने कुछ दिन की मोहलत दी है।
इसमें सबसे बड़ी कार्रवाई हाजीपुर के मदरसे पर हुई, जहां दुकानों का व्यावसायिक निर्माण करने पर 51 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई गई है। प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में जुर्माने की रकम जमा नहीं की गई, तो संबंधित पक्षों को जेल भेजा जाएगा। चन्दौसी के गांव लच्छमपुर लखनेटा में सरकारी रास्ते पर बने रमेश, ओमवीर और प्रमोद के पक्के मकानों के अवैध हिस्सों को प्रशासन ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। इन तीनों कब्जाधारकों ने दो महीने पहले खुद अतिक्रमण हटाने का वादा किया था, लेकिन मोहलत खत्म होने के बाद भी कब्जा बरकरार रहने पर नायब तहसीलदार रजत कुमार ने भारी पुलिस और पीएसी बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की। वहीं सरायतरीन के वाजिदपुर सराय में तालाब की 5 बीघा जमीन पर बने 40 पुराने मकानों को पैमाइश के बाद अवैध चिह्नित किया गया है। इसके अलावा नगर पंचायत सिरसी के मोहल्ला शर्की कर्बला रोड पर तालाब की भूमि पर बने 8 मकानों को सोमवार तक का नोटिस जारी किया गया है।