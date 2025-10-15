डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आदेश पर बड़ी कार्रवाई, गड़बड़ी पर पूर्व सीएमओ और निदेशक से होगी वसूली

संक्षेप: बिलों के भुगतान में गड़बड़ी करना मिर्जापुर के तत्कालीन (वर्ष 2022) मुख्य चिकित्साधिकारी डा. राजीव सिंघल को महंगा पड़ा। ड़ा. राजीव मौजूदा समय में मेरठ के प्यारे लाल शर्मा जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर तैनात हैं।

बिलों के भुगतान में गड़बड़ी करना मिर्जापुर के तत्कालीन (वर्ष 2022) मुख्य चिकित्साधिकारी डा. राजीव सिंघल को महंगा पड़ा। ड़ा. राजीव मौजूदा समय में मेरठ के प्यारे लाल शर्मा जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर तैनात हैं। अनियमित तरीके से बिलों के भुगतान की शिकायत की जांच कराई गई थी। जिसमें डा. राजीव दोषी पाए गए। लिहाजा उनकी एक वेतनवृद्धि रोक दी गई है। साथ ही उनसे 4,35,000 रुपये की वसूली करने तथा परिनिंदा का दंड दिया गया है।

वहीं प्रदेशभर में नर्सों के तबादले में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। मामले की जांच कराई गई। जांच में उस वक्त निदेशक चिकित्सा उपचार पद की जिम्मेदारी निभा रहे डा. पीएम श्रीवास्तव को दोषी पाया गया। वे अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। डा. पीएम श्रीवास्तव की पेंशन से तीन साल तक 10 प्रतिशत के हिसाब से कटौती के आदेश दिए गए हैं।

प्राइवेट प्रैक्टिस के आरोप में तीन वेतनवृद्धि रोकी प्रयागराज के राजकीय मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजी विभाग के आचार्य एवं विभागाध्यक्ष डा. अरविन्द गुप्ता पर प्राइवेट प्रैक्टिस के आरोप लगे हैं। जांच में आरोप सही पाए गए। लिहाजा उनकी तीन वेतनवृद्धियों को स्थायी रूप से रोक दिया गया है। उपमुख्यमंत्री ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को परिनिन्दा का दंड देने के आदेश दिए हैं। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय में सम्बद्ध चिकित्सा शिक्षक डा. राजेश कुमार बरनवाल पर आरोप है कि प्रधानाचार्य स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय देवरिया के पद पर तैनाती के दौरान 36 पदों पर आउटसोर्स ऑफ मैनपावर के आधार पर आपूर्ति के लिए नवीन निविदा नहीं की गई। आरोप है कि बार-बार नवीन निविदा को निरस्त किया गया।