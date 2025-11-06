Hindustan Hindi News
ललितपुर में बड़ा ऐक्शन: जेल में बंद बदमाश ने स्कूल प्रबंधक से मांगी रंगदारी, जेलर समेत तीन सस्पेंड

ललितपुर में बड़ा ऐक्शन: जेल में बंद बदमाश ने स्कूल प्रबंधक से मांगी रंगदारी, जेलर समेत तीन सस्पेंड

संक्षेप: यूपी के ललितपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है। हिस्ट्रीशीटर की हत्या में जिला जेल में बंद एक बंदी ने बागपत के स्कूल प्रबंधक को फोन कर 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। स्कूल प्रबंधक ने उसपर एफआईआर दर्ज कराई।

Thu, 6 Nov 2025 09:54 PMDinesh Rathour लखनऊ-ललितपुर
हिस्ट्रीशीटर की हत्या में ललितपुर जिला जेल में बंद एक बंदी ने बागपत के स्कूल प्रबंधक को फोन कर 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। स्कूल प्रबंधक ने उसपर एफआईआर दर्ज कराई। गुरुवार को मामला संज्ञान में आने पर डीएम-एसपी ने जेल खंगाली तो बंदी के पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ। इसके बाद जेल अधीक्षक ने बंदी के खिलाफ एक और मुकदमा सदर कोतवाली में दर्ज कराया। उधर डीजी जेल पीसी मीणा ने डीआईजी जेल कानपुर से पूरे प्रकरण की जांच कराई। जांच में लापरवाही मिलने पर डीजी ने जेलर जीवन सिंह, डिप्टी जेलर प्रिंस बाबू और जेल वार्डर आकाश कुशवाहा को निलम्बित कर दिया। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए भी कहा गया है।

चार महीने पहले ढाका को भेजा गया था ललितपुर जेल

बागपत जिले के ढिकौली गांव निवासी हिस्ट्रीशीटर प्रवीण उर्फ बब्बू की हत्या के आरोप में बागपत का ही रहने वाला ज्ञानेंद्र उर्फ ढाका को करीब चार महीने पहले जिला कारागार ललितपुर भेजा गया था। बागपत के भडल निवासी एक पब्लिक स्कूल के प्रबंधक कृष्णपाल राणा ने दोघट थाना पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि चार नवंबर को उनके पास एक फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को ज्ञानेंद्र ढाका बताते हुए 20 लाख रुपये रंगदारी मांगी। पैसा न देने पर बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी। कृष्णपाल ने यह भी बताया कि ढाका इस समय जिला कारागार ललितपुर में बंद है।

बागपत में दर्ज हुआ था मुकदमा

बागपत में मुकदमा दर्ज होने के बाद इसकी जानकारी यहां के प्रशासनिक और पुलिस अफसरों को हुई तो हड़कंप मच गया। गुरुवार को डीएम-एसपी ने कई टीमों के साथ जेल में छापा मारा तो तीन नंबर बैरक में बंद ज्ञानेंद्र उर्फ ढाका के पास से कीपैड फोन मिला। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि जेल में एक फोन बरामद हुआ है। जेल अधीक्षक जीवन सिंह की तहरीर पर सदर कोतवाली में बंदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने कहा कि जेल में फोन मिलना गंभीर बात है। कई बिंदुओं पर जांच-पड़ताल कराई जा रही है।

